大鶴進醫院當護理師 自抖最怕見紅

2018年01月13日 12:19 中時 洪秀瑛

大鶴（右）和夏宇禾。（民視提供）

大鶴（右）和張銘杰。（民視提供）

兩人互動有趣。（民視提供）

大鶴最近加入民視醫療喜劇《實習醫師鬥格》，他說一開始聽到要演出男護理師，角色也叫「大鶴」，讓他很期待又怕受傷害，開心是可以用自己大鶴的名字演出，但他非常害怕血，也怕打針，搞笑說看到血就會暈倒。

聽到其他護理師加入《實習醫師鬥格》之前都有先受過訓練，他飾演的男護理師科別是身心科，不需要打針跟背學名，讓他放心不少，但加入on檔戲是第一次大挑戰，因為除了要跟現場的時間賽跑，也常到現場才拿到劇本跟台詞。

其實同劇組演員驚艷他背台詞的功力，復興高中戲劇科、台藝大科班出身的他，對背長篇的台詞如魚得水，笑說還好以前有舞台劇磨練，讓他背台詞的技能可以不NG，但最重要是不可以生病，他以前覺得沒什麼，現在進劇組發現可能是醫療戲，也體會到身體健康很重要，開始吃保健食品養身。

模仿搞笑出道的大鶴，一開始很緊張，因為同劇組演員只有大飛是以前《大學生了沒》固定班底，其他都只在電視機前看過，但他說因為是飾演主治醫師王燦的護理師，每次排戲都覺得王燦很有前輩風範，每句台詞跟表情都很有戲，讓他對戲十分順手，還有資深演員張銘杰從檢察官到阿茲海默症的病人反差演出，都讓他大開眼界，劇組都是年輕演員，所以很快打成一片，深聊後發現飾演實習醫師的夏宇禾是台藝大的同學，讓他開心直說，真的是來到一個溫暖的劇組家庭。

大鶴的家就在馬偕護專附近，他說得知要演護理師很興奮，因為以前在家無聊的時候就會觀察護專學生走路姿勢，還有談吐、神情，重點是男護士皮膚很好、很會打理自己，保持乾乾淨淨的，所以他第一天上戲就把自己鬍子刮乾淨。巧合的是，他的粉絲幾乎都是護專畢業的學生，大家都很期待這次加入《實習醫師鬥格》的演出，他放話說在戲裡完全是跳脫以往的角色，且沒偶包，把同劇演員逗得一愣一愣，全場笑翻大鶴。

(中時)