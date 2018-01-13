MLB》金鶯救援王免戰到年中 為何加薪到1200萬？

金鶯「守護神」布瑞騰今年薪資升至1200萬美元。(美聯社資料照)

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中時電子報
／綜合報導

前年美聯救援王布瑞騰（Zach Britton）訓練時弄斷阿基里斯腱，最快今年年中才能復出，不過金鶯13日與他達成共識，年薪從1140萬升到1200萬美元，免於進行薪資仲裁。替最快今年上半季才能復出的傷兵加薪，頗為耐人尋味。

金鶯沒交易 年薪1600萬留馬恰多

29歲的左投布瑞騰是前年最有宰制力的牛棚終結者，繳出自責分率0.54、47次救援成功的驚人成績，也在美聯賽揚獎票選名列第4。可惜去年為傷所困，左膝也接受過高濃度血小板（PRP）注射治療，因而僅出賽38場，成績下滑為自責分率2.89、15次救援成功。

布瑞騰去年12月傳出阿基里斯腱斷裂的噩耗，至少要免戰半年之久，也讓外界一度認為，金鶯可能不會跟這位終結者續約，結果還是替他加薪。

金鶯沒有找到明星三壘手馬恰多的買家，牽動新球季的布局。(美聯社資料照)

布瑞騰可能到上半季尾聲才能復出，金鶯加薪留人的關鍵之一，可能是去年底冬季會議並未順利賣掉明星三壘手馬恰多（Manny Machado）。倘若把馬恰多交易出去，表示金鶯今年要展開重整，就不用砸錢留掛傷號的布瑞騰了。

馬恰多留下、布瑞騰加薪，代表金鶯對今年球季仍有期待。如果上半季能撐住場面，等到布瑞騰傷癒復出，下半季仍有機會一搏；但若上半季不如預期，馬恰多、布瑞騰都可能成為交易籌碼，替未來布局。

(中時電子報)

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