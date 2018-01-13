首創國際競圖營造觀光特色！台中大河里福德祠今動土

2018年01月13日 11:53 中時 陳世宗

大河里福德祠今天舉行重建動土典禮，由副市長林陵三（中）主持動土典禮！ （陳世宗攝）

台中市西屯區大河里百年歷史福德祠，因水湳經貿園區整體規畫不得不拆廟搬家，為營造觀光特色，全國首創福德祠舉行國際競圖，13日舉行重建動土典禮，由副市長林陵三主持；林陵三說，大河里歷史福德祠未來不僅扮演地方的信仰中心，更將成為國際觀光景點，將傳統信仰與國際觀光相結合。

民政局指出，大河里福德祠在水湳經貿園區內的廟地有270坪，配地191.5坪，內政部畫為宗教專區，因不能蓋傳統造型才開放國際競圖 ，得獎作品「垂降的屋頂」採三合院概念設計，兩旁為1樓，經與得獎者研議後，外觀微調，中間增蓋2樓。

由日本大阪市立大學學生芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作的「Under a Roof」垂降大屋頂作品得獎。新福德祠作品設計「ㄇ」字型，開口面向馬路，象徵包容與開放；設計理念是建物保留並加大傳統宮廟的屋頂，內部設計則可充滿變化。

大河里百年歷史福德祠重建動土典禮，今天由副市長林陵三主持，與會有立委張廖萬堅，市議黃馨慧、陳淑華、楊正中，民政局長周永鴻、西屯區長何國裕，和信徒代表等近百人參加。

林陵三指出，大河里百年歷史福德祠是全國首創採國際競圖，重建的廟地原不是宗教用地，經都市計畫變更為宗教用地。立委張廖萬堅說，大河里福德祠從1901年即建廟，興建完工後，將傳統信仰與水湳經貿園區相結合，深具國際觀光價值。

大河里福德祠主委劉坤湧表示，福德祠硬體經費初估約3500至4000萬元，工期預計約1年。這座福德祠透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面，保留傳統宮廟屋頂，又不失現代感，里民今天都以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心來重建。

(中時)