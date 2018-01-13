首創國際競圖營造觀光特色！台中大河里福德祠今動土

大河里福德祠由日本大阪市立大學學生芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作的「Under a Roof」垂降大屋頂作品得獎。（陳世宗翻攝）

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大河里福德祠今天舉行重建動土典禮，由副市長林陵三（中）主持動土典禮！ （陳世宗攝）

台中市西屯區大河里百年歷史福德祠，因水湳經貿園區整體規畫不得不拆廟搬家，為營造觀光特色，全國首創福德祠舉行國際競圖，13日舉行重建動土典禮，由副市長林陵三主持；林陵三說，大河里歷史福德祠未來不僅扮演地方的信仰中心，更將成為國際觀光景點，將傳統信仰與國際觀光相結合。

民政局指出，大河里福德祠在水湳經貿園區內的廟地有270坪，配地191.5坪，內政部畫為宗教專區，因不能蓋傳統造型才開放國際競圖 ，得獎作品「垂降的屋頂」採三合院概念設計，兩旁為1樓，經與得獎者研議後，外觀微調，中間增蓋2樓。

由日本大阪市立大學學生芥隆之介與台灣建築師黃志瑞合作的「Under a Roof」垂降大屋頂作品得獎。新福德祠作品設計「ㄇ」字型，開口面向馬路，象徵包容與開放；設計理念是建物保留並加大傳統宮廟的屋頂，內部設計則可充滿變化。

大河里百年歷史福德祠重建動土典禮，今天由副市長林陵三主持，與會有立委張廖萬堅，市議黃馨慧、陳淑華、楊正中，民政局長周永鴻、西屯區長何國裕，和信徒代表等近百人參加。

林陵三指出，大河里百年歷史福德祠是全國首創採國際競圖，重建的廟地原不是宗教用地，經都市計畫變更為宗教用地。立委張廖萬堅說，大河里福德祠從1901年即建廟，興建完工後，將傳統信仰與水湳經貿園區相結合，深具國際觀光價值。

大河里福德祠主委劉坤湧表示，福德祠硬體經費初估約3500至4000萬元，工期預計約1年。這座福德祠透過屋頂從天到地垂降與大地融合，傳達將神帶到地面，保留傳統宮廟屋頂，又不失現代感，里民今天都以「娶媳婦、嫁女兒」的歡喜心來重建。

(中時)

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