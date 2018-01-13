小英輔選首站直搗南投 吳敦義老神在在：不能說是下馬威

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中時

兼任民進黨主席的蔡英文總統今啟動輔選縣市長行程，首站選定南投縣，恰好是國民黨主席吳敦義的故鄉，外界解讀此為「兩黨主席對決」。吳今受訪時老神在在地說，不能說是下馬威，國民黨不是沒有在野經驗，也早就開始輔選行程；吳並諷刺，執政黨應好好拚經濟、兩岸和平、社會和諧等，而非清算他人、搞詭計。

吳敦義認為，蔡英文應該每個縣市都會去輔選，就像他自己也會每個縣市都跑，這是很自然的事，總不能說他跑到蔡的故鄉，就是在踢館、是下馬威，不能這樣說。

對於蔡英文所到之處，陳情抗議事件不斷，維安也跟著強化，吳敦義表示，他沒親眼看到，對於狀況不清楚，但拒馬已成為大家生活的一部分，像是每次有人到立法院、官邸抗議，拒馬、刀片等都是大家耳熟能詳的配件。

吳敦義指出，政黨間本來就有勝有負，在民主法治國家中，不是執政就是在野。在野黨應努力監督、公平論證，祈求將來有機會重返執政；倘若在野黨很鬆懈，不做公正制衡與批評，就違背了在野黨基本責任。吳強調，國民黨現在是在野，當然會很勤快。

對於執政者的責任，吳敦義表示，要找出問題所在，專心拚經濟、拚兩岸和平，要做一個廉能有為的政府，創造公義和諧的社會。如果執政黨未以此為目標，而是每天清算他人、搞詭計，這就不是一個正派經營的政黨。

(中時)

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