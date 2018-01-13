抵制恐同! 又一網壇傳奇籲澳網球場改名

「金恩夫人」比莉珍金12日受邀墨爾本出席澳網50周年勝利。(美聯社)

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中時電子報

澳洲名將瑪格麗特寇特（Margaret Court）恐同爭議持續延燒，讓以她命名的澳網球場是否該更名一併被提出討論，近日傳奇名將、網壇史上首位「出櫃」大咖球星「金恩夫人」比莉珍金(Billie Jean King)也跳出來，呼籲澳網第2球場應撤換掉這位以恐同球員命名的球場。

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身為運動史上追求性別平等先驅，12度大賽女單冠軍「金恩夫人」比莉珍金，近日自傳登上大銀幕翻拍成《勝負反手拍》(Battle of the Sexes)，她為女權及 LGBTIQ族群爭取權益沒有停歇，近日公開反對24座大賽冠軍、瑪格麗特考特的恐同言論。

「身為一個女同性戀，如果我還是現役球員，我會拒絕在該球場打球。」74歲的比莉珍金表示，過去她支持瑪格麗特奉獻值得球場命名，但近年來瑪格麗特的恐同發言令人不敢苟同。

比莉珍金認為，瑪格麗特的發言貶抑了非異性戀族群，「她甚至說跨性別是惡魔，這已經是我的底線。我希望她就在我面前與我討論。」

比莉珍金並不鼓勵球員聯合抵制球場，但她認為瑪格麗特的名字不應該在澳網出現，「對我來說，以她的名字為澳網球場命名是十分不恰當的。」

「金恩夫人」已經不是首位跳出來反對的傳奇名將，包括18座大賽冠軍捷克「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）去年也呼籲墨爾本國家網球中心將瑪格麗特寇特球場改名，支持兩性平權的前球王莫瑞也曾反對瑪格麗特寇特的恐同言論。

澳網主席提列(Craig Tiley)大踢皮球，「這要交由大眾來評斷，此網球中心隸屬維多利亞州管轄，雖然有爭論但沒有進入正式程序。」

(中時電子報)

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