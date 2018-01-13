嗨過頭！友請金錢豹暢飲斷片 皮帶鞭3名車遭索賠18萬崩潰

2018年01月13日 12:02 中時電子報 孫曜樟

北市陳姓男子日前至台中訪友，友人帶他至台中知名酒店「金錢豹」歡唱痛飲，不料，陳男酒醉返回投宿飯店途中，竟手持皮帶扣砸毀停在街邊包括BMW在內的3部名車玻璃，翌日陳男完全不記得此事逕自北返，直至警方監視畫面通知他到案，原本他還很豪氣的說願全部賠償，但聽到要賠18萬後即將話吞回，全案現由當地調解會協調中。

警方調查，陳姓男子是在10南下訪友，朋友續攤請他至知台中知名酒店「金錢豹」歡唱痛飲，至11日凌晨他不勝酒力，搭車至投宿飯店前下車後，竟在西區華美街、明義街口持耳上皮帶扣鞭打街邊車輛，造成2輛BMW和1輛Infiniti Q50S車窗玻璃，但陳男因酒醉斷片，早上就逕自回台北。

警方接獲報案調閱監視器畫面，查出他犯案後還再晃到某大樓停車場，並在停車場內把當時穿著的外套脫在該處，隨後警方在停車場內找到外套；並從外套口袋找出飯店房卡，遂鎖定陳男身分在昨日將他通知到案，陳男到案時還一度否認犯案。

直到警方拿出外套和提供監視畫面後，他才坦承自己當天喝的太醉，根本不記得有砸車這件事，睡醒時是在公車站更讓他嚇的趕快回台北，對於賠償他原本豪氣的說願意負責，但一聽到3車修理費高達18萬元，就又將大話吞回去，全案由警方轉介到調解會協商中。

(中時電子報)