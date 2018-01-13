2台女機上狂飲吐滿地 網友怒：這是台灣最美的風景？

有網友po圖，2名台灣口音的女子在班機一起飛就猛喝洋酒，吐得機上滿地臭兮兮，真是丟臉。（擷取自爆料公社）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

有女乘客在飛機上酒醉嘔吐，空姐該怎麼處理？是該放她們一馬，默默清理善後，還是通知航警，有乘客危害公共秩序？一位網友爆料，2名台灣口音的女子在班機一起飛就猛喝洋酒，吐得機上滿地臭兮兮，真是丟臉。他說，空姐真好沒通知航警，一大早辛苦了！但同機乘客聞到味道，應該覺得很想吐吧！

網友William Yeh 在《爆料公社》發文指出，12日一大清早飛往香港班機上發生的事情，真讓他大開眼界！

他指出，操台灣口音的兩名女子，起飛後就將機場買的免稅洋酒打開享用，還和空姐要瓶裝水，將洋酒倒入方便飲用。

之後，兩人行徑就失控了。開始說話和動作越來越大，其間多位空姐前往制止，她們也是裝傻說沒有！後來還先觀察空姐有沒有在看，然後繼續狂飲！

結果就吐得滿地，臭翻了，真是丟臉！原po說，有這麼急著喝嗎！？最後兩人一臉迷茫搖晃的下飛機。他說，空姐人真好沒通知航警，一大早辛苦了！

網友看到如此離譜行徑，有人氣得想要正面圖肉搜，還有人大罵，之前有日本人這樣做，他們已經覺得很丟臉了，台灣人也要自己模仿人家嗎？還有人批評，難道這就是台灣最美的風景？

不過，也有網友對空姐的處理有意見。「這位空姐的『好心』行為不可取，因為你的好心（或是怕麻煩不想對方鬧事、影響公司）導致影響全艙乘客的權益」，但也有似乎熟悉航管的人指出，「放心，下了飛機就知道…… 影響其他乘客不聽制止，下了飛機馬上就會有航警請她們去VIP室……然後原機遣返或是永久列出境黑名單……」。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：爆料公社

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