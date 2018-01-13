喜歡五月天、張懸　陸生組樂團登上「中國樂隊」節目

2018年01月13日 12:14 旺報 李侑珊

江蘇衛視熱門節目「中國樂隊」，日前出現一組學生樂團「向日葵」特別引人注目，即在於當中不只有團員為在台陸生，因喜歡台灣樂團五月天開始組團，甚至還在台灣眾多知名的Livehouse演出。

北京師範大學陸生沈雪晨表示，樂團成員由5名來自分處不同城市的研究生組成，平時只能「隔空」通過網路線上聯絡，他們一路從眾籌自建錄音棚到，到走上「中國樂隊」的節目舞台，只用了短短一年的時間。

而擔任主唱的沈雪晨，不只熱衷於樂團，平時會在公館女巫店、河岸留言等地表演，就讀歷史所的他，也擅長撰寫評論分析，作品廣泛見於《旺報》、鳳凰網、《北京晚報》等兩岸媒體，文章也曾獲《旺報》主辦兩岸徵文首獎，求學經驗也曾被海峽衛視拍成《陸生》紀錄片，點擊量破百萬。

向日葵樂團成立於蘭州大學，2016年成員陸續畢業，除沈雪晨外，成員分別在華東師範大學、四川大學、陝西師範大學、蘭州大學讀研究所。畢業後的那個暑假，他們通過眾籌在主唱老家的一間地下室里搭建了一個錄音棚，此後便利用寒暑假的時間聚到一起做音樂。

被問起為何組樂團，向日葵樂團成員說：「是想把不能留在身邊的人，寫成歌留下來。」不過，至於團員喜歡的音樂人，沈雪晨則說，之所以來台交換，是因為喜歡五月天；此外，貝斯手鄭芊蕙則鍾愛台灣歌手張懸，覺得她是自己中學以來最喜歡的音樂人之一；吉他手張立平時喜歡聽周杰倫的歌，顧愷則對陳昇情有獨鍾。

向日葵未來的計畫是能做更多的落地演出，不過最重要的是簽一家好的經紀公司，從獨立樂隊的繁雜事務里解放出來，更專注純粹地提升錄音水平和現場能力。未來兩張專輯的內容都已經準備好了，期待通過更好的平台，做更高水準的音樂。

(旺報)