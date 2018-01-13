北科大文發系畢展端上日皇太子便當 台語饒舌嘻哈

2018年01月13日 12:15 旺報 李侑珊

熱愛嘻哈音樂、喜歡臺灣文化，臺北科技大學文化事業發展系型男大四生管易昀、林紹恩，將宮廟文化、921地震、年少輕狂融入創作，創作臺語饒舌嘻哈專輯「阮的所在」，總瀏覽次數已飆破三百萬，部分歌曲更收錄在玖壹壹師弟「草屯囝仔」最新專輯，廣受市場好評。

臺北科技大學文化事業發展系畢業展，於1月14日在臺北市剝皮寮歷史街區強力登場，至1月21為期8天展出。本屆畢展主題為「厚禮數」，共35組大四生作品，臺北科大文化事業發展系主任鄭麗玲表示，「禮」源自於生活日常，華人社會以「禮」為尚。本展以閩南語「厚禮數」為主題，彰顯生活的日常性與文化的在地性，開發具獨特性與市場性的作品與產出，以為躋身當代文創舞台的立足點，依性質區分為「非禮勿動」、「非禮勿聽」、「非禮勿視」、「非禮勿言」等四類。

管易昀、林紹恩同學的畢展作品將臺灣特有的廟會、陣頭、家將等本土庶民文化，融入嬉哈饒舌，結合南投在地手抄紙為唱片包裝，打造一張充滿草根性的全台語創作專輯「阮的所在」，總瀏覽次數已飆破三百萬，廣受市場好評。

管易昀表示，小學時聽到美國歌手阿姆的專輯後，他就愛上饒舌、嬉哈，高中時期開始接觸編曲，喜歡蔡振南、林強的音樂所傳達的草根性和真性情，連媽媽都笑說，「兒子比自己還local！」管易昀希望，透過流行樂保存鄉土文化，他所創作的「扛壩子」、「亡命之徒」兩首歌曲，更收錄在玖壹壹師弟「草屯囝仔」最新專輯。

俗諺「呷飯皇帝大」，臺北科大文發系4年級洪鈺婷、江婉瑜同學「日日是ㄏ呷—台菜探索與實驗」，將日治時期大稻埕最著名的酒樓「江山樓」的時尚宴客餐，復刻轉化為現代人可日日而食得的便當。

平日喜歡烹飪的洪鈺婷、江婉瑜表示，因為兩人都愛「吃」，因此有共識畢展作品以此為主題。兩人翻閱日治時期的「臺灣日日新報」，當中「臺灣料理的話」專欄刊載了當年最有名的江山樓菜色作法，甚至有當年日本皇太子來台的宴席食譜。洪鈺婷、江婉瑜就開始著手翻譯、展開市場調查，希望復育台灣飲食文化的同時，也滿足現代人的需求，而「便當」最符合現代人的飲食習慣，親自烹煮試菜3個多月，調整成少油少鹽健康口味，開發出4款高度商品潛力的便當菜色，目前刻正與食品通路企業洽談策略聯盟的可行性。

台灣原住民族的文化復育也是「厚禮數」展覽一大亮點。林郁庭緣起於前往屏東牡丹鄉偏鄉服務，針對南排灣族兒童所發想開發設計的南排灣族語輔助教具—「母語大富翁」，已獲得該族語言課綱審訂者的單字校訂，並致贈該族兒童作為課後輔導時可體驗的桌遊，日前也融入則更融入南排灣族母語流行歌曲—「順著河流走」，直接提高這款桌遊教具的實用性，達到台灣少數民族語言保存與傳承，並著實具體實踐現今大學所肩負的社會責任(USR)。

工藝設計方面，劉佳妏結合中國酒文化、陶瓷應用及現代書法等元素開發創作陶瓷酒器，形塑具市場性的「湛」文創品牌，在教育部2017國際文創工藝與數位藝術競賽傳統工藝設計組，勇奪第一名。

鄭麗玲主任表示，臺北科大文化事業發展系創立以來，始終所具有獨特罕見的文史哲藝的豐厚底蘊，本年度畢展的成果在對外的連結性上，儼然已有一定程度的大躍進，特別是所蓄積商品化的市場潛力與實力，將成為當今文創產業不容忽視的生力軍。

(旺報)