解析空軍戰機陸基滑跳起飛構想的可行性

2018年01月13日 12:52 中時電子報 喻華德

民國106年，國防部調整軍事戰略為「防衛固守、重層嚇阻」，佐以國防部高層下達的「濱海決勝、灘岸殲敵」。國防部長馮世寬要求研究在空軍基地設置跳板作為「陸基滑跳起飛」的可行性，海軍研議迷你飛彈快艇，陸軍研究以雷霆兩千多管火箭為基礎發展我國版本的陸軍機動戰術飛彈系統（ATacMS），堪稱是蔡政府實踐「不對稱作戰」的三項具體作為。

據《聯合報》報導，國防部長馮世寬指示由空軍與國防大學理工學院航空專家研究。而本報訪問了一位軍事觀察家，他指出全球沒有一個國家以幻象2000-5或F-16戰隼式戰機做陸基滑跳起飛，因此本案的後續發展值得持續關注。

圖為中共海航興城艦載機基地，該基地有兩座跳臺供艦載機滑跳起飛訓練。（圖/擷取自Google Map)

在探討飛機本身前有必要先探討滑跳起飛需要的「跳板」，首先這個跳板是要做成「固定式」還是「機動式」？若做成固定式，則勢必也會成為中共彈道飛彈攻擊的目標，一座機場要設置幾座固定式跳板？而若是為了防範彈道飛彈攻擊，機動式的跳板能承受的力如何？是否能使用基地現有的車輛載運？每次架設時需要多少人力及多少工時設置？這些技術問題必須要先釐清後才能探討飛機。

專家指出，若以航空母艦的滑跳甲板的設計來反推，跳板強度鋼板加上基座「至少」要10噸，那是否需要另外設計專用的屢帶車輛來運輸？這種重型屢帶車是否有可能「壓壞原本的跑道」？

若以美國國防部的制度，本案必須要再細分為「DOTMLPF」，分別是doctrine（準則）、organization（組織）、training（訓練）、 material（裝備）、leader development（指揮培養）、personnel（人事）及facilities（設施）等，以上須全數經過驗證才能更進一步探討飛機。

而以戰機本身而言，只有翼負荷低的機種才適合滑跳起飛。滑跳起飛的原理是在瞬間產生很大的攻角，因此機翼設計就決定了是否合適滑跳起飛。瞬間大攻角加上低速的起飛條件，飛機很容易失速（stall）。因此飛機的發動機需要足夠的「推力」，機翼要具備足夠的「升力」，但國軍現有的戰機均為高翼負荷機種，推力也並未大於1。重點在於，如果滑跳起飛這麼有效，那為何美軍還要斥資重金研發「短場起飛垂直降落」STOVL的F-35B？為何美軍和全世界其它國家都並未做「陸基滑跳」？

與其把焦點放在先天困難重重的陸基戰機滑跳起飛，何不優先補強現有的花壇、民雄、麻豆、仁德、佳東戰備道的配套疏散道路、隱蔽設施及相關後勤設施呢？至少這樣明顯可讓「演多於習」的戰備道起降成為實際有效的備降場，否則歷年的戰備道操演，所需裝備全數是從空軍基地風塵僕僕地拉到戰備道，極為費時，讓只有「半套」的戰備道的有效性多年來備受外界質疑。

(中時電子報)