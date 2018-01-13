力挺洪國浩 蔡英文：前朝不敢做的事 我們勇於革新

2018年01月13日 12:46 中時 沈揮勝

蔡英文、洪國浩在台灣地圖貼上南投縣地圖，象徵著將南投納入綠色執政版圖。（沈揮勝攝）

蔡英文與支持者握手寒暄。（沈揮勝攝）

蔡英文上台力挺洪國浩。（沈揮勝攝）

原住民歌舞暖場。（沈揮勝攝）

場外有抗爭，劍拔弩張。（沈揮勝攝）

黨公職及地方政要出席。（沈揮勝攝）

民主進步黨中央執行委員會2017年12月27日通過提名草屯鎮長洪國浩參選2018年南投縣長選舉，期待洪國浩「翻轉南投」，13日啟動輔選，在中興新村舉辦團結造勢大會，黨主席蔡英文、台中市長林佳龍及黨中央、地方要員，都站台力挺。

洪國浩提出南投躍起三部曲施政願景，包括「活化中興新村、打造台灣新中心」、「開創南投新農業」及「發展南投新觀光」，強調有足夠能力面對、改革南投已停滯不前的現況。

造勢活動上午9點開始暖場，原住民歌舞帶動氣氛。10點鐘，縣黨部主委陳昭煜邀請前立委現任行政院中辦副執行長湯火聖、立委林靜儀與蔡培慧，以及黨籍鄉鎮長、縣議員和黨公職人員分別上台助講。

10點30分，洪國浩上台闡述理念與政見。他以清廉、勤政、愛鄉土為軸，提出南投躍升三部曲。強調擔任南投農田水利會長期間，有建設、有革新，像是埔里能高大圳因震災毀損，他爭取修復，並以現代化遠端監控灌溉與調配，成為全台指標。

擔任草屯鎮長，讓鎮公所財務從負債變盈餘，並成立食物銀行，解決弱勢問題。從擔任農田水利會長到草屯鎮長，深知南投的憂慮是什麼，南投該如何躍升？

他強調農業與觀光，並批縣長林明溱不用心或沒眼光，包括中興新村的活化，也沒有做好，被外界指為最大的蚊子館。

洪國浩指出，將讓中興新村成為台灣第二行政中心。凡此種種，若林明溱沒有辦法處理、作不來，就交給洪國浩。隨後，台中市長林佳龍也上台力挺洪國浩。

蔡英文是在上午11點左右，步入中興會堂現場，與黨公職及支持者握手寒喧，並上台推崇洪國浩。

她指出，洪國浩參選農田水利會長時，連一本名冊都沒有，卻能從無到有，一步一腳印獲得當選。選鎮長也是一樣，首任以10幾票險勝，競選連任時卻囊括七成選票，化不可能為可能。

她說，民進黨執政後，前朝不敢做的事我們勇於革新，雖然會得罪人，但要勇於承擔。外面雖有批評（或指現場外圍有陳抗），但總不能因怕得罪人就不去作；政黨輪替的意義，是要解決過去不能解決的事，基礎打好，建設就要開始。

蔡英文強調區域聯合治理概念，中台灣各縣市「作伙拚」，台中、彰化在進步，南投改變比較慢，一日生活圈會被邊緣化；大家牽成洪國浩，用草屯鎮經驗變南投縣經驗，帶領南投躍升進步。

(中時)