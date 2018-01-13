評價台灣旅行法 陸學者：建立中美新型大國關係未成功

2018年01月13日 12:55 旺報 徐維遠

美國政院通過《台灣旅行法》，鼓勵台美官員提升來往層級；北京航空航太大學一國兩制法律研究中心執行主任田飛龍13日表示，該法破壞了中美建交以來三個聯合公報及其政治基礎，反映中美建立新型大國關係並沒有成功、中美仍處於對抗階段；他並稱，如此「帝國干涉法」並不具有實際執行利益，台當局尋求美國協助，並非台灣面對兩岸關係的正確思路。

田飛龍表示，台灣與美國沒有法律上授權關係，美國國會對台單行立法不具有美國憲法及立法基礎，該法突破美國自身憲法與國際法界線干預他國事務；此外，該法也破壞了中國與美國建交以來三個聯合公報及政治基礎，對中美原有的外交與政治基礎的造成單方面破壞，反映美國在外交與戰略思維上方寸產生混亂。

「這也反映美國無法從容看待中國崛起」，田飛龍指出，中國已取代蘇聯成為美國最大假想敵，因而直接出手遏制、無視中國對自身國家利益的捍衛決心，造成中美關係面臨嚴峻挑戰，進入「修昔底德陷阱」；今日該法如同歷史上斯巴達對崛起的雅典做出的反應一樣，是一個相當危險的訊號。

田飛龍說，該法未完成立法程序，仍需要參議院通過和總統簽署，此時美國三權分立或有作用。眾議院反映美國地區選民意見、鷹派力量佔多數，參議院偏於菁英思考、平穩考慮問題；且川普以貿易利益為主，參議院和川普能否節制該法案？或者即便通過，該法案屬鼓勵性而非強制性法案，什麼層級官員可和台灣來往，川普在執行也保有彈性空間，考驗著美國當局的成熟性和外交的協調效果。

田飛龍進一步稱，南海仲裁案結果只能由美國來執行、但美國執行不了，最後妥協，導致美國聲望下降；川普單方面宣布耶路撒冷為以色列首都，但全世界反對，即便寫入法案都沒有意義，上述案例證明美國用國內立法干涉他國事務，不照顧其他大國核心利益、窮兵黷武、最終損害的是美國在全球領導權的軟硬實力。

田飛龍表示，台灣當局特別渴望美國通過該法案以尋求支持，但如果簡單迎合美國不具有實際執行利益的「帝國干涉法」，並非台灣面對兩岸關係的正確思路。

(旺報)