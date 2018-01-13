編舟計畫啟蒙體驗營 市長夫人與300學童同樂

2018年01月13日 12:45 中時 陳世宗

為開拓弱勢孩童生涯發展，台中市50多個企業共同發起「編舟計畫」，以「啟蒙技職體驗營」園遊會形式，讓孩子體驗多元領域技能，13日在市民廣場登場；包括烹飪、木工、音樂、布材應用等主題啟蒙教室達20攤，孩子創作成品並捐贈給社福團體，市長夫人廖婉如與300學童歡度週末時光。

300位孩童今日搭乘路得寶聯盟電動公車抵達會場，市長夫人廖婉如在編舟計畫創辦人張婕的陪同下巡逛攤位教室，瞭解計畫理念，並和孩子們進行草地對談，氣氛熱鬧。廖婉如說，感謝各界讓美麗計畫成真，企業挹注熱情及使命感，讓此計畫持續發光發熱，關懷弱勢。

廖婉如指出，以往社會觀念是「萬般皆下品，惟有讀書高」，但實際進入職場時會發現，教育教出來的孩子和企業需要人才不一定能夠相符；且行行出狀元，台灣社會要努力的就是這部分，去找到人才，以既有資源發揮天賦。編舟計畫是好的開始，應用企業作為回饋社會，孩子們不僅體驗資源，也成為幫助他人、手心向下的助人者，富有意義。

編舟計畫創辦人張婕表示，自己出身弱勢家庭，編舟計畫希望翻轉社會企業可能方向，建立永續經營的品牌力，不僅讓弱勢孩子啟蒙體驗，也帶動企業設計出符合社會需求的產品，感謝市府支持共同構築正向的好循環。

另一位共同創辦人薛鴻德指出，園遊會攤位導入社會設計理念，引領孩子認識性別平等、銀髮關懷等議題，盼讓他們與產業、未來趨勢能緊緊相扣。編舟計畫啟蒙體驗營園遊會共有20攤教室，以技職體驗結合生命教育，讓孩子探索多元領域，參與過程中，掌握未來趨勢、交流擴展資源。

(中時)