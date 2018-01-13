飯店挑戰極限 草莓也能做成炸雞、炒飯跟壽司

美麗信花園酒店草莓季主題將於本月15日開跑！主廚運用當季超人氣草莓為食材，推出全新粉紅夢幻饗宴。（圖片／美麗信花園酒店）

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夢幻的草莓鮮帶子炒飯，以草莓果乾、干貝與火腿丁完美詮釋，創意玩味翻轉嘉賓對傳統炒飯的既定印象。（圖片／美麗信花園酒店）
草莓果香炸雞以多層次手法將雞肉醃漬入味，裹粉後炸至外表呈現金黃色澤，灑上草莓粉與新鮮草莓揉和出馥郁香氣。（圖片／美麗信花園酒店）
蛋黃醬草莓蝦球是將鮮蝦裹上蛋黃粉炸至酥脆，再淋上蛋黃草莓優格醬與新鮮草莓丁、奇異果丁，增添新鮮酸甜好滋味。（圖片／美麗信花園酒店）
草莓夏威夷披薩，將新鮮草莓融入夏威夷風味披薩，並豪邁的淋上濃郁煉乳再灑上藍莓，貨真價實的酸甜夢幻滋味絕對不容錯過。（圖片／美麗信花園酒店）
炙燒莓果牛肉握壽司選用頂級美國無骨小排搭配越光米製成的壽司飯，頂端添上特殊主廚特調香料草莓奶油進行炙燒，牛肉富含的濃郁香氣搭上草莓香料奶油清香酸甜的滋味，在口中細細迴盪。（圖片／美麗信花園酒店）
A5宮崎和牛牛肉麵堪稱是牛肉界的藝術品，色澤粉嫩、油花分布均勻，口味令人驚艷。（圖片／美麗信花園酒店）

每年一月份起就是草莓的產季，多數餐飲業者會利用此波粉紅商機，推出當季草莓料理，也讓冷颼颼的冬日，餐桌上增添了不少瑰麗豔紅。大部分的廚師會選擇將草莓做成甜點，不過美麗信花園酒店卻大玩創意，將草莓做成炸雞、比薩，甚至炒飯，成功在一片粉紅中殺出血路。

美麗信花園酒店一向勤勞更換菜色，一樓大廳旁的自助式雨林餐廳也宣布於本月15日起，繽紛草莓季主題正式開跑。這次美麗信挑戰草莓極限，率先跳脫出草莓只能做甜食的窠臼，利用巧思將這冬季漿果製成草莓鮮帶子炒飯、草莓果香炸雞、蛋黃醬草莓蝦球、草莓夏威夷披薩、炙燒莓果牛肉握壽司等各樣鹹食。

這樣的嘗試讓草莓有了更多可能，由於草莓特有的芬芳相當能替菜餚畫龍點睛，加上味道清爽，也不至於會搶走本來料理的味道，已經吸引不少草莓控搶訂。而美麗信也十分大方，在草莓季前來用餐的顧客，還會一人送上一碗A5宮崎和牛牛肉麵，要價不菲的和牛牛肉麵加上諸多草莓料理，在平日午餐時段成人每位只要780元+10%，CP值頗高。

(中時)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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