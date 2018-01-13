陸涉台學者看國民黨兩岸政策：定位模糊、明確反台獨

2018年01月13日 12:54 旺報 徐維遠

大陸黨媒《人民日報》海外網10日舉辦「金台沙龍」，有涉台專家指出，當前國民黨的兩岸政策比以前更加淡化與模糊，甚至存在向中間靠攏的趨勢；但與此同時，國民黨也比以前更加明確地反對「台獨」。

如何理解國民黨當前的兩岸路線？全國台灣研究會副秘書長嚴峻指出，可以用「一個明顯改變，一個頑固堅持，一個更加淡化，一個更加明確」來概括國民黨現在的兩岸政策。

「一個改變」指的是，國民黨面對大陸時，不再強調原來嚴格定義的「九二共識，一中各表」的表述，轉而只強調「九二共識」。「一個堅持」是指國民黨在台灣仍然堅持表述「一中各表」的論調，尤其在提到「九二共識」時，一定要提及「一中各表」這個觀念。

嚴峻認為，國民黨的做法表明，國民黨的兩岸政策比以前更加淡化與模糊，他們既不清晰表明兩岸的政策定位，也不主動發表有關兩岸的說辭，在關鍵問題上則時常閃爍其詞。不過，現在的國民黨在公開場合，更加明確堅決地反對「台獨」。

南開大學台灣經濟研究所教授朱磊認為，國民黨目前之所以更加明確、迫切地表示反對「台獨」的態度，原因在於當前國共之間互信不足。這並不代表現在的國民黨比馬英九時代更先進。

中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津則認為，國民黨在向中間路線靠攏，面對這樣的態勢，大陸的做法很關鍵。一方面，大陸應接受國民黨承認「九二共識」，並堅持反對「台獨」的表態；另一方面，作為台灣最大的反對「台獨」的力量，仍需要與國民黨保持積極溝通的管道。

北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，「台獨」當前的形式與陳水扁時期已經發生了變化，因此，國民黨反對「台獨」的表述及其相關政策主張，也都需要與時俱進。

朱松嶺認為，「一個中國，各自表述」，實際上強調的是「兩個中國」的主張；吳敦義若想為國民黨贏得政治利益，一直發出「一個中國，各自表述」的聲音，顯然不合適。不過，朱松嶺也表示，對於國民黨內部存在的有關表述的問題，需在不斷調試的過程中改正。

(旺報)