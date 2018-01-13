急缺！寒流來襲不想外出　全台血庫只能再撐5天

全台血庫拉緊報，圖為台北捐血中心血庫實景，架上一片空蕩蕩。（台北捐血中心提供）

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寒流來襲降低民眾出門捐血意願，各地血庫紛紛亮紅燈。（血液基金會提供）

寒流來襲，不少人下班就趕著回到溫暖的家，假日更是被棉被綁架，出門意願大減，但也因此造成全台血庫大缺血！根據統計，1月從1日至11日，血庫實際的量和預期量、落差來到9500多袋，全台血庫平均更只剩下5天，血液基金會也將於本月14日起，發起為期一個月的捐血月活動，捐血者期間都能獲得一台「郁仁號」捐血車模型，希望大眾多多挽袖捐血。

根據血液基金會統計，全台平均血液庫存量只剩5天，逼近「急缺」等級的4天邊緣，其中以AB型最缺、剩4.3天，其次是A型4.6天、O型4.9天、B型5.8天，皆為不到7天的「偏低」等級。

血液基金會公關處長黎蕾說，1月1日至11日期間，面對捐血量和供應量，「實際數字」和「預期數字」出現明顯落差，以捐血量來說，實際入庫量比預期的少了6500袋，落差超過1成，供應量方面，實際供應量也比預期的多出3097袋，一來一往，等於血液庫存量比預期少了9597袋血，相當吃緊。

黎蕾說，捐血量降低，除了和跨年連假有關之外，近期的寒流低溫也降低民眾外出捐血的意願，此外，台北因為醫院多、相對用血量也大，其血液庫存量是各區中最缺的；最新統計顯示，台北目前血庫存量只剩4.4天，其中以A型最慘、只剩3.6天，其次是O型和AB型4.5天、B型5.1天。

黎蕾表示，每年在農曆春節前，血液庫存量都要衝到10天才足以因應，血液基金會也於明天開始，發起為期一個月的捐血月，期間捐血者可獲得一台「郁仁號」的捐血模型車，其名字來自一名犧牲性命、衝入火場救人的捐血人，希望民眾能多多挽袖捐血、救人一命。

(中時)

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