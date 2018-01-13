走路卡卡一大包...馬國5旅客夾千萬K毒闖高雄機場

5名馬國旅客假觀光真運毒，用繃帶綑綁毒包遭查獲。（柯宗緯翻攝）

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5名馬國旅客假觀光真運毒，用繃帶綑綁毒包遭查獲。（柯宗緯翻攝）
這些超過10公斤K他命，市值破千萬。（柯宗緯翻攝）

假觀光，真運毒！馬來西亞籍5名旅客，昨（12）日從吉隆坡飛抵高雄機場，入境時穿著厚重衣服及寬鬆褲子，走路怪怪的，加上神色詭譎，引起高雄航警、海關注意，趨前盤查搜出逾10公斤、市價破千萬K他命，5人分批用彈性繃帶套上透明塑膠袋綁在大腿、小腿，企圖闖關，警方將擴大追查幕後貨主。

警方調查，這1男4女平均年齡20初頭，12日下午1時許，搭乘亞洲航空AK-170班次，從吉隆坡來台於高雄小港機場入境，但通過護照查驗後，被關務署人員及航警發現走路卡卡的，直覺事有蹊蹺，上前實施詳查。

果不其然，在5人大腿、小腿發現，用彈性繃帶綑綁的透明塑膠袋，裡頭裝有第3級毒品K他命24包，總重1萬176公克。高雄航警偵查副隊長彭瑞麟指出，這5人互不認識，但因缺錢花用，臨時被「徵召」來台運毒，被一名男子利用通訊軟體吸收，再以新台幣約10萬元代價，委託夾帶來台。

警方表示，洪姓男子等5人，其中2人曾有來台紀錄，另3人首度來台，但這次來是「假觀光，真運毒」，販毒集團原本要求5人帶貨來高雄後，會有馬來西亞人與其接觸，再將毒品交給台灣貨主。

警方說，以大盤K他命，市價換算，這批貨大約價值破1000萬元，更可提供約近34萬人次使用，幸好及時攔查，否則毒害民眾，後果不堪設想。而這5人冒險運毒闖關，訊後依違反「毒品危害防制條例」移送高雄地檢署偵辦，須面臨7年以上重罪，檢警也將追溯上游及台灣貨主。

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(中時)

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