緬懷蔣經國 吳敦義：國民黨要贏回2018、2020

2018年01月13日 12:58 中時 陳彥宇 、 趙雙傑

民眾點亮手中蠟燭緬懷蔣經國。（趙雙傑攝）

國民黨今舉行故總統蔣經國逝世30周年紀念大會，現任主席吳敦義、前主席連戰、吳伯雄、馬英九、朱立倫、洪秀柱，以及前立法院長王金平等黨內要角齊聚，營造大團結氣勢。吳致詞時緬懷蔣勤儉愛民精神，也提及希望民眾給國民黨機會，在年底地方選舉勝選，並在2020推出最有能力、最忠貞的同志贏回執政。

除了黨內大咖現身紀念活動之外，藍委王育敏、李彥秀、費鴻泰今也出席；國民黨並邀請蔣經國侍從官翁元、官邸廚師李福平等人與會，唯獨不見任何蔣家後代參與活動。

吳敦義致詞時說，蔣經國具有目光如炬、心胸似海、雙肩勝鐵的特質，擔任行政院長與總統期間，為國家推動許多重要的建設與改革。

他表示，像是十大革新掀開反貪去奢的重要目標；十大建設改善民生經濟、提高國家經濟能力，讓中華民國躍升亞洲四小龍之首；宣布解嚴、開放黨禁，讓中華民國邁向民主法治、自由人權保障的國家；開放大陸探親，開啟兩岸和平穩定交流。

吳敦義指出，蔣經國勤儉愛民，樂於傾聽各地民眾的國是建言，常是穿著一席夾克就深入基層、到高山、海邊及部隊，也熟悉各種行業型態，種種行為都是中華民國近代史上的新風貌，因此讓大家永遠尊敬與懷念。

吳敦義說，蔣經國引領黨內改革、中華民國民主法治與開放，締造廉能有為、親切勤快的政府、繁榮均富的經濟、公義和諧的社會，開展了兩岸和平穩定發展的新頁。國民黨如今雖在野，更應堅定本心，必須重新贏回中華民國的盛況。

吳敦義並強調，兩岸同為中華民族，在中華文化連結下，要維持兩岸和平穩定發展，1992年的「一中各表」的「九二共識」，以及堅持反對台獨的決心，就是建構兩岸永續和平穩定發展最重要的基礎。

今天的紀念活動也邀請正音幼稚園合唱團，演唱「當我們同在一起」與「慈光歌」等歌曲，與會民眾手持蠟燭電燈揮舞，氣氛溫馨。演唱結束後，合唱團小朋友齊聲高喊：「經國爺爺我們想念你」。

(中時)