陸啟M503航線！王世堅一席話 陸網友笑哈哈

2018年01月13日 13:08 中時電子報 陳怡文

內容片段請轉至1:24:04(取自新聞深喉嚨)

近日陸方啟用M503航線！民進黨台北市議員王世堅上中天《新聞深喉嚨》談及此事表示，不可否認「中國是大、是強，台灣是小、是比較弱，當雙方強弱再對峙的時候，強者應該先讓步，我們弱者先讓步，就是投降了，不是嗎？弱者先讓步，你乾脆舉白旗算了」同場來賓笑稱「他講得比蔡英文好」。大陸網友則直呼，哈哈！說完自己還笑場，當年的「跳海」之舉還歷歷在目。

王世堅表示，向國際抗議，會不會得到國際的呼應，礙於國際現實，這是另外一回事！可即便美國跟國際聲援的力道不強，我們一樣也是要抗議，因為這是我們的生存權，不可否認「中國是大、是強，台灣是小、是比較弱，當雙方強弱再對峙的時候，強者應該先讓步，我們弱者先讓步，就是投降了，不是嗎？」弱者先去讓步，你乾脆舉白旗算了，語畢世堅自己就笑了，同場來賓則笑稱「他講得比蔡英文好」。

王接著道，我們還是要奮起、爭取，因為這是我們2300萬人的命運、生存權，我們人生追求的不是說只有中國，但他地大物博，國家強盛，他輸出他的經濟力或武器，但人生還有很多追求的目標，而我們台灣最後的一丁點價值，是我們跟自由世界是站在一起的，中國如果對台灣，再這樣繼續打壓，甚至要向台灣開戰的時候，我提醒中國，你不是向台灣開戰而已，你是向自由世界開戰。來賓再度笑開。

唐慧琳則稱民進黨上台，我們看到民主的模範生把拒馬架到兩層樓高，今天你(王世堅)還好意思說，中國不是只是跟台灣為敵，中國是跟所有的自由地區的國度為敵，唐覺得佩服，並稱民進黨永遠的辯護技巧就是，反正今天我的內政再怎麼差，不管是國民黨也好，只要豎立一個敵人，我的這些基本教義派，就會像被催眠一樣，我說什麼都對，我怎樣剝削勞工都沒關係，這叫做內事不決怪英九，外事不決怪老共。

(中時電子報)