守護台海40年 老當益壯的「中正號」F-5戰機

2018年01月13日 13:27 中時電子報 李靖棠

中華民國空軍在購得F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）與幻象2000（Mirage 2000）以前，很長一段時間，守衛台灣海峽的安全，是由首次服役於1962年的F-5E/F虎II式（F-5E/F Tiger II）肩負此重責大任。當年因為考量F-86軍刀機（F-86 Sabre）的老化，於1965年購入首批F-5A/B型「自由鬥士」戰機（F-5A/B Freedom Fighter）115架，分別駐防於台南空軍基地；直到1973年與諾斯洛普公司（Northrop）協議共同製造F-5E戰鬥機，首架出廠的F-5E戰機，為慶祝蔣中正總統88歲誕辰，因而取名為「中正號」。

Female F-5E Fighter Pilot at Taiwan Air Force (ROCAF): 1st Lt Kao Tzu-yu (高慈妤 女飛行員)

源自諾斯洛普公司內部設計案，目標是提供一款低成本且維護簡單的戰鬥機，正好遇上甘迺迪（John F. Kennedy）政府的「軍事支援計畫」（Military Assistance Program），在眾多競爭者中被選上，讓F-5戰機成為美國援助開發中盟邦的新款戰機。1959年首度試飛成功、首名海外客戶是挪威皇家空軍，於1964年向美軍採購多架F-5A型戰機。美國空軍不僅讓F-5A戰機投入越南戰場，更將多架F-5系列戰機轉贈南越空軍使用。諷刺的是，這批戰機不僅在西貢解放後被越共擄獲，多數更成為後來統一後的越南，與大陸和柬埔寨發生戰爭時的重要戰力之一。

諾普F-5戰機的第一架原型機。（圖/美國空軍）

我軍退役的F-5「中正號」戰機，於2010年贈予美國洋基航空博物館珍藏。（圖/中央社）

諾普於1970年代獲得「國際戰鬥機」（IFA）計畫，將原有的F-5A戰機改良為後來E型。升級後的F-5E戰機，不僅機身加長加寬、引擎推力與油箱容量也增加不少，雙座版的F型則是保留機鼻區域一架機砲。諾普一共為美國空軍，生產了792架F-5E、140架F-5F和12架RF-5E型，大多數在軍事援助計畫（MAP）中轉交給盟國；並對瑞士、馬來西亞、南韓與台灣授權生產製造，而新加坡與智利空軍則有一批由以色列支援升級版的F-5戰機，擁有新型的以色列製系統與設備，亦可搭載該國生產的多種飛彈。

美國空軍第一架服役的F-5E戰機。（圖/美國空軍）

停靠於克拉克基地的菲律賓F-5E戰機。（圖/美國空軍）

隨著機齡老化與新戰機進入，目前我國空軍的F-5E/F戰機雖仍在役，但已退居二線成為飛官們的訓練機型。本來漢翔欲改良現役戰機為Tiger 2000型，但最終在多方考量下，該方案無疾而終，而現役的F-5E/F也將於十年內陸續退役。而F-5E/F戰機也曾多次登上大銀幕，著名飛行員電影《捍衛戰士》（Top Gun）中，美軍將部份F-5E/F機身塗黑，作為虛構的蘇聯（USSR）米格28戰鬥機（MiG-28），與美國海軍的F-14戰機（F-14 "Tomcat"）交戰。電影殺青後，這批「模擬機」移交海軍，繼續擔任戰鬥飛行訓練的敵機角色。

台灣在取得F-16戰機以前，諾斯洛普飛機公司曾有意在現有F-5戰機基礎上，推出升級版本的F-20「虎鯊」戰機（F-20 Tigershark），但最終因為美方不支持、中美台三方關係變化等多個因素影響下，造成F-20計畫被迫中途夭折，而我方則轉向，自行研發經國號戰機（AIDC F-CK-1 Ching-kuo）取代之。

(中時電子報)