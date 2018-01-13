緬懷蔣經國不忘酸小英 馬英九：繼任者沒好好處理兩岸關係

2018年01月13日 13:24 中時 陳彥宇 、呂筱蟬、 范揚光 、呂筱蟬、

前總統馬英九前往頭寮謁陵。（范揚光攝）

前總統馬英九今出席國民黨紀念故總統蔣經國逝世30周年大會，在致詞時除緬懷蔣勤儉愛民精神，也抨擊蔡政府上任後，沒有好好處理兩岸關係，讓我們的國際競爭力落後，令人感慨。

馬英九指出，歷任總統民意調查，蔣經國永遠是冠軍，顯示其受人民愛戴，有此結果是因蔣對台做出四大貢獻：完成十大建設，提升經濟層級；解除戒嚴，帶動民主改革；開放大陸探親，邁向兩岸和解；力行勤政愛民，端正台灣政風，每項都深具歷史意義。

馬英九強調，蔣經國生長在威權時代，但透過智慧與毅力，親手終結威權時代，替台灣民主打下基礎，如今卻有新的威權體制蠢蠢欲動，我們一定要提高警覺，不能讓台灣好不容易建設的民主憲政被毀壞。

此外，馬英九也對目前的兩岸關係感到擔憂；他說，2010年時兩岸簽訂兩岸經濟合作架構協議（EFCA）時，南韓政府非常緊張，青瓦台還召開緊急會議，因應兩岸合作後恐對韓造成的衝擊，韓媒更以「CHIWAN」來形容，但曾幾何時，兩岸關係又回到他上任前的冰封狀態、雙方互不聯絡。

馬英九表示，南、北韓最近一起談了如何參加平昌冬季奧運，「我們本來走在他們前面，現在又落後了。」他並指出，太陽花學運後，美國《華爾街日報》有篇社論說「台灣自甘落後」，讓他很感慨，因為他的繼任者沒有好好處理兩岸關係，讓台灣在國際的競爭力落後。

(中時)