台中頭汴坑溪畔一江橋飛行場 搖控機玩家新樂園

台中市遙控飛行科技發展協會13日在台中市太平區頭汴坑溪畔一江橋飛行場舉辦107年台中市遙控飛航嘉年華活動，現場熱鬧滾滾。（馮惠宜攝）

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台中市太平區頭汴坑溪畔一江橋飛行場在立委盧秀燕協助下成為台中市搖控無人機玩家合法競技及訓練的場所。（馮惠宜攝）

台中市遙控飛行科技發展協會13日在台中市太平區頭汴坑溪畔一江橋飛行場，舉辦107年台中市遙控飛航嘉年華活動，現場熱鬧滾滾，除一字排開展示逾50架各式大型遙控飛機，也精心安排包含戰機編隊飛行、直升機3D花式飛行表演；爭取國民黨提名台中市長的立委盧秀燕受邀出席，她強調，全球興起無人搖控機運動，台灣選手2016年曾獲世界冠軍，這項活動需要政府支持推廣。

盧秀燕說，當初服務處接獲台中市遙控飛行科技發展協會陳情，指稱單純希望能有個安全且不影響他人的場地可供遊玩，看中此太平區頭汴坑溪畔的空地，主管的經濟部水利署第三河川局竟開價一年租金加押金，共需約八十萬元，實在貴得離譜；經盧秀燕大力協調，終獲相關單位同意一年僅需六萬元租金，成就此場地，讓遙控飛機愛好者有處可去。

她藉此呼籲，台中市政府與其放任此類遙控飛行器不管造成市區居民危害，不如向新北市及苗栗縣政府看齊，以合法管理的方式，在不影響周遭居民安寧的前提下，妥善利用郊區河畔空地，成立陸海空遙控玩具園區，廣納包含遙控飛機、大型遙控車、遙控船等項目，除了讓喜歡的同好有地方可去，也可發展觀光，促進地方繁榮；而若仿效台中市遙控飛行科技發展協會要求玩家均須投保意外險，也可避免在遊玩過程中，若不幸造成他人受傷或財損而產生的糾紛。

台中市遙控飛行科技發展協會理事長蔡義盛感謝盧秀燕當初為遙控飛行同好爭取場地的努力，也表示雖溪畔周遭居民較少，不太會影響居民，協會仍自主管理，僅開放使用電池、幾無噪音的遙控飛機入場。

(中時)

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