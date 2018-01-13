蔣經國逝世30週年 江啟臣：留給國人無法取代的政經資產

江啟臣在臉書引用經國先生乘坐流籠視察中橫的照片，及開闢中橫公路的歷史影片連結；強調經國先生留給國人無法取代的政經資產！（陳世宗翻攝）

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前總統蔣經國先生逝世30週年，國民黨籍立委江啟臣13日在臉書發文紀念！江啟臣細數經國先生生前帶領台灣度過國際生存危機、推動建設、產業升級、經濟奇蹟、開放兩岸交流等重大貢獻；這些資產在台灣目前陷入競爭力衰退、政府失靈、朝野對峙等，更顯現價值與意義。

江啟臣並引用經國先生乘坐流籠視察中橫的照片，及開闢中橫公路的歷史影片連結，一方面彰顯經國先生深入民間，第一線探求民情的精神，一方面也呼應他一貫以來復建中橫，重新打通台中橫貫動脈，以台中為「台灣軸心」的城市定位主張。

江啟臣在臉書po文，「今天是經國先生逝世30周年，在緬懷其對台灣貢獻之際，我們應該思考經國先生所遺留的資產，才能在台灣目前面臨困境時得到深刻啟發。

從國際政治經濟面向來說，70年代末期台灣正經歷中美斷交與石油危機兩大挑戰，如果沒有經國先生推動十大建設，並且進行以資訊產業為主的二次產業升級，台灣怎能成為亞洲四小龍，再一次創造經濟奇蹟？

就政治面向而言，如果不是經國先生力主國民黨人才「本土化」的政策，方能在日後培養出許多優秀菁英。更關鍵的是，經國先生晚年推動解嚴並開放黨禁報禁此一作為是催生民主化的動力，使得台灣得以落實民主憲政與完成兩次政黨輪替。

從兩岸關係來看，基於人道與經濟社會正常交流的考量，經國先生推動了名為「穎考專案」的老兵返鄉探親政策，這不僅使得兩岸關係在冷戰終結前就開啟了實質的交流互動，更使得雙方對立的政治氛圍趨於和緩，並逐步走向和平與互惠的階段。

經國先生推動經濟轉型、開啟政治民主化與促成兩岸關係正常發展，是啟臣心中最重要的資產與貢獻。這些資產在台灣目前陷入競爭力衰退、政府失靈、朝野對峙，以及兩岸情勢持續緊張下，更顯現其價值與意義。」

(中時)

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