蔣經國逝世30周年 基隆市國民黨誓言「贏回基隆」

2018年01月13日 13:34 中時 李其樺

藍營基隆市長候選人前移民署長謝立功（左起）、議長宋瑋莉、前紐西蘭代表介文汲齊現身，追思蔣經國過去對台灣重大建設與勤政愛民風範。（李其樺攝）

故總統蔣經國逝世滿30周年，基隆市國民黨部今（13）日上午在基隆市八斗子蔣經國銅像前舉辦追思會，藍營基隆市長候選人前移民署長謝立功、議長宋瑋莉、前紐西蘭代表介文汲齊現身，追思蔣經國過去對台灣重大建設與勤政愛民風範，希望效法蔣經國精神，把基隆「贏回來」。

今天上午8點儘管寒風凜冽，由國民黨舉辦的蔣經國追思活動仍多達近百人參與，藍營基隆市長候選人謝立功、宋瑋莉和介文汲等人皆出席追思會，由宋瑋莉率領眾人在蔣經國銅像前獻花，並拿布擦拭蔣經國銅像基座，要「重新擦亮國民黨的招牌」。

議長宋瑋莉表示，經國先生親民愛民的形象深植民心，一生為國家建設、民生經濟打拼，腳踏實地、勇於實踐的精神更為我們奠定堅實發展的基礎，儘管當前政治環境惡劣，她也將秉持經國先生的精神，勇於面對挑戰，「敢做」、「肯做」再次為基隆贏回未來。

前移民署長謝立功表示，經國先生推動的十大建設、開放兩岸探親打破僵局，以及勤政愛民的風範在在值得現在的政治人物緬懷與學習，台灣為多族群國家，基隆更是典型的海港城市、移民城市，他將效法經國先生精神，以人民幸福為依歸，推動族群融合，為基隆這塊土地做出貢獻。

前紐西蘭代表介文汲表示，經國先生在經濟上推動十大建設，政治上推動族群和諧、照顧中小企業和弱勢者，讓台灣人民享有今日的安居樂業，是最大的功臣；然而對比現在的政治環境，無論是兩岸、經濟各方面都出了問題，「感到心情很沉重！現在的政治人物應好好反省。」希望未來以國際視野來建設基隆，讓基隆市得到進步。

(中時)