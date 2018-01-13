中央特殊選材計畫放榜 首名錄取南崁高中高三生陳毅

2018年01月13日 13:40 旺報 李侑珊

中央大學特殊選材計畫昨(12)日放榜，南崁高中高三生陳毅錄取該校中文系，成為南崁高中第一位經由「特殊選材」管道錄取的大學生；中央大學中文系在特殊選材計畫中只錄取2位，競爭十分激烈，本校陳毅同學脫穎而出，顯示南崁高中的適性揚才與學生表現多元。

陳毅校內外表現優異，校內曾獲選年級模範生、擔任飛越領袖社長；高一那年創辦台灣文學閱讀及創作社，擔任社長期間辦理大型藝文營隊推廣文學；擔任蘋果日報論壇作者、台灣風報、全國時報特約記者，成立獨立媒體草根青年發聲網，發表超過十萬字的報導跟評論，累積超過七萬次點閱率；現任毅然文創媒體工作室執行長，曾拍攝多部微電影；曾獲得海峽兩岸漂母杯青少年文學獎、保德信青少年志工菁英獎、桃園青年文學獎、發現百年老店微電影比賽獎項、民視主播記者營成果報導獎、全國高級中等學校小論文獎、東華大學青穗文學獎等。

錄取中央大學的學生陳毅表示，這三年走來並不是一路順遂，而是充滿挫折，經歷過網路攻擊、不被人看好等挫敗，唯有不斷堅持下去才能走到現在。他非常感謝家人在自己高中三年投入文學、夢想上的全力支持；也感謝學校各處室在這次的申請上給予支援、學校老師的教導跟鼓勵，更感謝同儕間互相的打氣。此外，他也對文學界的作家、朋友、媒體圈的前輩們，一路上給予他的照顧跟提攜，充滿感激。他更鼓勵學弟妹，要勇敢為自己設定目標，都能勇敢為自己作主，並用自己的力量改變世界。

南崁高中校長謝錦雲表示，陳毅同學的優異表現歸功於全體教師的認真教學、家長會的全力支持以及學校良好的讀書環境，南高除了全力協助學生錄取頂尖大學外，也尊重學生的適性發展，給予學生全力支援。

(旺報)