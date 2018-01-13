帶10萬現金徒步21小時 老翁深夜凍倒路邊

2018年01月13日 13:45 中時 呂筱蟬

員警帶老翁回派出所安置，免在外面受凍。（警方提供）

患有失智症的77歲賴姓老翁，13日凌晨被平鎮警分局宋屋派出所巡邏員警發現獨自一人，在寒風刺骨的深夜倒坐在平鎮區高雙路邊，且被凍的無法言語，令員警訝異的是老翁身上還帶著10萬元的現金，花了一番功夫聯絡到老翁的女兒，才驚覺老翁至新北鶯歌步行至此，整整走了30公里。

平鎮警分局宋屋派出所副所長李坤龍表示，13日凌晨3時許，警員陳妘莉、文辰軒巡邏至平鎮區高雙路時，看見賴姓老翁在只有7度的低溫中，獨自一人蹲坐在路邊，被夜露凍到全身發抖，且無法言語，因老翁身上並沒有攜帶任何證明文件，員警為擔心老翁失溫，立即將老翁帶返派出所安置。

員警透過人臉辨識系統，確定老翁是居住在新北市鶯歌區，另外警方在檢視老翁隨身物品時，竟發現老翁的側背包內放有10萬元的現金，也讓員警嚇了一跳，經當地派出所協助至老翁家聯繫家人，才發現老翁是自己一人獨居，且鄰居表示，有看到老翁獨自一人在12日的早上7點就出門。

女警陳妘莉熱心地提供熱茶及食物給賴姓老翁，老翁還是不發一語，但細心的陳妘莉發現包包內有一本泛黃的手寫筆記本，裡面記滿電話，在找尋不到家人的情況下，員警只有土法練鋼地逐一撥打電話，費了九牛二虎之力才順利聯絡上老翁女兒。

住在桃園區的賴姓老翁女兒接到警方的電話急忙趕到派出所，見到父親淚流滿面，並向警方透露，老翁因患有憂鬱症及輕度精神障礙，可能是太過想念過世的妻子，才會帶著家當外出找老伴，算一算老翁足足走了21個小時30公里，實在感謝警方及時發現父親，不然在這樣的寒冬中，後果真不堪設想。

(中時)