台3線大重機最愛　苗縣長扮交通大使宣導安全

2018年01月13日 14:17 中時 陳慶居

台3線路幅寬廣沿線彎道多，常吸引大型重機車騎士出遊挑戰，但部分騎士未能遵守法令及安全規則，違規飆車競速且噪音擾人惹民怨，交通事故頻傳並釀成傷亡。苗栗縣警局、環保局及監理站13日在獅潭段實施聯合稽查，縣長徐耀昌擔任交通安全大使，親切向騎士宣導。

路過台3線苗栗獅潭段的大型重機，配合聯合稽查人員受檢。（陳慶居攝）

警局交通隊指出，本月4日下午及13日上午2次聯合稽查專案勤務，在台3線三灣至大湖段規畫2處路檢點及3處機動測速照相點，重點取締大型重機超速、車輛改裝及噪音超標。計舉發大型重機超速106件、闖紅燈5件、改裝排氣管3件及拆除消音器2件；一般汽機車違規511件。

苗栗縣長徐耀昌帶隊聯合稽查台3線大型重機，以儀器檢測大重機噪音是否超標。（陳慶居攝）

13日上午7至11時的聯合稽查勤務，相繼有數批出遊的大型重機，主要以取締違規改裝及噪音超標為主。縣長徐耀昌由警察局長林炎田及環保局副局長陳華盛等人陪同，穿起反光背心並持指揮棒，協助引導車輛受檢。

苗栗縣長徐耀昌由鄉長謝春梅和警察局長林炎田等人陪同，向大型重機騎士宣導安全事項。（陳慶居攝）

徐耀昌發給騎士紀念品並表示，歡迎大家到苗栗欣賞好山好水、品嘗美食和水果，但請騎士不要改裝大型重機、不要超速行駛，確保行車安全，以同理心兼顧居民感受，互相尊重。

(中時)