網購516元保險套 害羞男遭詐騙1.5萬元

男子網路購買2組保險套516元，卻接到詐騙電話損失1.5萬元。（示意圖／達志影像/Shutterstock）

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24歲陳姓業務員，去年10月間在瘋狂賣客購物網站上購買2組特價516元的保險套，卻在今年初接到假冒網購客服的詐騙電話，指因員工記帳錯誤，導致訂單變成重複訂購20組60枚保險套，必須依指示操作自動提款機才能解除設定，陳男依言操作，結果損失1萬4989元。刑事局表示，解除設定詐騙仍為今年各種詐騙類型的發生數之冠，呼籲網購族務必提高警覺。

被害陳男表示，自己個性較為內向，到實體店面購買保險套往往感到害羞，尤其若遇女店員結帳更令他面紅耳赤，因此習慣以網購來避免窘境，剛好瘋狂賣客網站打出2組516元的特惠組，陳男立刻下單訂購，但過不到兩個月，客服卻以來電顯示為+886-2-25092937的電話來電，表示訂單誤植為訂購20組60枚保險套。

陳男心想，自己就算年輕力壯，1周用2、3枚也要用大半年，決定選擇退訂。對方表示已將購物資料轉給金融機構以取消交易，沒多久自稱是銀行客服人員要陳男到自動提款機依指示操作，來解除重複扣款設定。陳男不疑有他，依指示操作，卻發現戶頭被轉出1萬4989元，始知遭詐報案。

刑事局表示，解除分期付款設定詐騙從去年高居各詐騙類型之冠，延續至今年，才第1周就發生215件，其中瘋狂賣客佔53件，小三美日11件，分別為高風險賣場的冠亞軍，刑事局除持續要求各賣場加強資料庫安全防護措施之外，再次呼籲民眾，來電顯示前有+號者應提高警覺，並且切勿依照任何人指示操作自動提款機、購買遊戲點數或匯款

(中時)

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