「好運來洲際宴展中心」新春圍爐年菜推花博團圓宴

2018年01月13日 14:27 工商 曾麗芳

「好運來洲際宴展中心」新春圍爐年菜推「春綻花博團圓宴」，還有財神爺進駐送紅包。（圖／曾麗芳 ）

新春圍爐年菜「春綻花博團圓宴」。

為搶攻年夜飯圍爐商機，同時迎接「2018台中世界花卉博覽會」，位於台中迷你蛋的「好運來洲際宴展中心」，主廚團隊特別以花入菜，除夕至初五搶先推出多道結合台灣花果特色的新春圍爐年菜「春綻花博團圓宴」，6人份7,800元、10人份1.28萬元，目前圍爐宴接單量已逾600桌。

不僅如此，從除夕到初五晚餐時段，每晚安排以魔術為主軸的各式不同表演，有拉斯維加斯大型幻術表演、美女拼圖秀、奇幻泡泡秀、豪華川劇變臉、逗趣歡樂小丑及樂團現場演出，每場約2小時，自2/15除夕夜起登場。

由阿秋餐飲攜手永豐棧酒店打造的「好運來洲際宴展中心」，平日經營特色婚宴和大型餐會為主，挾著周邊串聯「洲際棒球文創園區」地利優勢，為炒熱與帶動春節氣氛，今年農曆春節期間（2/9～2/20）規劃了一系列娛樂休閒活動，要讓整個迷你蛋園區在新春期間，無論室內、戶外皆洋溢著好運旺旺來的熱鬧年味。

其中，活動期間每日下午5點開始，「北港武德宮」財神爺進駐迷你蛋1樓「好運來洲際宴展中心」大門口右方，民眾可現場拜財神祈求好運，還可參加筊杯送紅包活動，每日限量送出紅包。

此外，活動期間每日上午10點至下午7點，在迷你蛋3樓多功能會展館舉辦「VR虛擬實境＆甩尾卡丁車體驗」，大小朋友都可享受時下最夯VR科技互動遊戲，三軸隨動雙人座椅、狂飆賽車、射擊遊戲、體感腳踏車。

至於「旺旺村＆好運來新春創意市集」，活動期間每日上午10點至下午7點，在緊鄰迷你蛋側邊的戶外文創市集區，集結各式彩繪的胖卡美食車和新春創意市集，加上戶外趣味遊樂設施如迷你摩天輪、漂浮飛機、歡樂小火車、旋轉木馬，讓民眾可以悠閒的逛市集、吃美食，享受歡樂的親子時光。

(工商)