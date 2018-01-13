自爆與川普有一腿 傳A片女星獲380萬封口費

現年38歲、美國知名A片女星柯立福（圖右），被美媒爆料指出，她於前年總統大選前曾收受川普（圖左）陣營的「封口費」。（圖/美聯社、達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

據美國國會山報（The Hill）報導，美國總統川普（Donald Trump）近期可是陷入多事之秋，知名的《華爾街日報》（The Wall Street Journal）踢爆，藝名為丹尼爾（Stormy Daniels）的美國成人片女星柯立福（Stephanie Clifford），在自爆與仍是房產大亨的川普有一夜風流後，似乎在前年總統大選前夕，從川普私人律師柯恩（Michael Cohen）手中，簽下一份保密協議，並獲得高達13萬美元（約384.5萬台幣）的「封口費」，要她對此事保持緘默。但對此報導，白宮（White House）於第一時間嚴正否認，並認為此一案件已是陳年舊案，不懂為何在此時又重新翻舊帳。

BREAKING: Trump Lawyer Arranged $130K Payment for Stormy Daniels' Silence before 2016 Election

熱愛可樂漢堡又晚睡 體檢醫師：川普身體超好！
千億換自由或被關 「中東股神」阿瓦里德陷兩難

現年38歲的史蒂芬妮·柯立福，出生於美國路易斯安那州，是一名現役情色片演員、編劇兼導演，過去曾是名街頭舞蹈工作，從2002年5月起，加盟邪惡影像（Wick Pictures）公司後，開始其豔星道路。除了在情色片取得諸多獎項與肯定外，她亦跨足電影與音樂領域，曾獲當紅樂團魔力紅（Maroon 5）邀請，成為其音樂影片中的女主角。不過真正讓她聲名大噪的事情，應該是2010年宣布投入參選路易西安那州聯邦參議員，對抗連任多屆的資深參議員大衛·維特（David Vitter），雖最後並未真正出馬競選，卻讓她做足了公關與宣傳的效果。

美國知名成人片女星柯立福，傳聞於2006年曾與新婚不久的川普有一腿。（圖/美聯社）

藝名為「Stormy Daniels」的美國情色女星柯立福。(達志影像/Shutterstock）

而根據美國媒體報導，引述一位不願具名的人士爆料，柯立福聲稱自己於2006年，在一場充滿政商名流的高爾夫活動上遇見了川普。此時的他，剛與現任妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）新婚一年的時間。當時年僅27歲的柯立福，很快地就與川普發生性關係。但對於此報導，不僅白宮否認，就連柯立福的律師代表也對外否認收錢一事，讓整個風暴陷入羅生門。但無論事實如何，此件醜聞恐怕讓本就被多位女性控訴性騷擾的川普，對外公關形象又再一次重重摔落。

(中時電子報)

文章來源：Lawyer paid $130k to silence adult-film star over sexual encounter with Trump: report

文章來源：Meet 'Stormy Daniels' — the porn star whom Trump's lawyer allegedly paid to keep quiet about a sexual affair

更多精彩新聞請見國際頻道！
台灣制裁與北韓交易商 美國務院… 美國防部：最新國防戰略 重視美…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。