獨派社團發聯合聲明 支持監委人事同意案儘速通過

2018年01月13日 15:17 中時 曾薏蘋

立法院臨時會昨天舉行院會，對監委被提名人詢答，6位監委被提名人中認同廢除監察院。獨派社團今集體發表聲明，強烈支持這項延宕許久的監委人事同意案儘快通過，並落實轉型正義。

台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社(花蓮)、台灣東社(台東)、台灣客社、台灣教師聯盟今發表共同聲明，1月16日立法院將行使監委同意權，強烈支持這項延宕許久的同意案儘快通過。這項人事同意案有多重要，看看中國國民黨歇斯底里的反對態度，就可以了解。

聲明指出，現行的憲法未修改前，監察院所負有彈劾、糾舉及糾正的職權和功能，與接受人民的陳情等項職務，仍須由稱職的人去扮演；對救濟行政濫權與司法偏頗所造成的弊害，還是有相當的存在必要性。對尚未建立完善機制而弊端深重的司法界而言，善用監察權彈劾當前不適任的法官與檢察官，更是唯一可行的方法。

聲明說，在正常的文明國家中，司法應是社會正義最後一道防線。但是，台灣的司法機關本就是中國國民黨黨國一體時代打造出來的怪物，本身就是犯罪集團一部分，現在更成為保守反動勢力的最後防線。只要看到在卸職前夕，北檢唐突簽結馬英九140多案，並且目前依然｢逢馬必轉彎｣；以及近日北院宣告｢國語日報非政府捐助的法人機構｣等案，就會明白轉型正義的最大障礙就是司法！

另外，近日社會中多項令人義憤填膺的恐龍法官案，常用｢有教化可能｣等搪塞理由，輕縱惡性重大的加害人，如何救濟？可否迫令其等退場？以司法界自相包庇作風，是否只能指望監察權可以順利行使？

聲明強調，2016大選後，國內產生新民意，監委組成也應反映出新民意。新的民意，要求轉型正義、要求平反冤案冤獄、要求清算不當黨產等。監委陳師孟在他的發言中一再指出，他擔任監委就只是想對台灣司法清明有所貢獻。未來擔任監委後，將以「三分打老虎、七分打恐龍」的精神，處理政務官與高階公務員，司法恐龍和具有政治意涵的案件將會是他主要的關切，也正是符合前述這些要求。

他們期待，延宕將近一年後，這次立法院的監察委員同意權行使能儘快完成，讓陳師孟先生、和更多的陳師孟先生們，能早日就任。開始打老虎、打恐龍。

(中時)