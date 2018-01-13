服務更多鄉親 大里永隆福德祠土地公循古禮娶親

2018年01月13日 15:05 中時 馮惠宜 ／台中報導 ／台中報導

台中大里永隆福德祠土地公13日盛大娶親，信徒組成的迎親隊伍一早到大里福興宮循古禮迎娶土地婆。（馮惠宜攝）

大里永隆里因里民數暴增，信徒三度夢到土地公希望娶個牽手一起服務鄉親。（馮惠宜攝）

台中大里永隆里近年里民數倍增，地方奉祠土地公三度向郭姓信徒託夢「希望能娶牽手來服務鄉親」，經向永隆里福德祠土地公擲筊請示，13日盛大迎親，新上任的土地婆在大里福興宮開光，信徒組成的迎親隊伍，上午6時30分，依傳統迎娶儀式，自備迎親采禮，扛著神轎到大里福興宮迎回土地婆。

這場土地公娶親盛事，不但是永隆里福德祠土地公告別單身，香火鼎盛的大里福興宮最近奉祀月下老人，這也是月老第一宗姻緣，地方傳為佳話。

永隆里長林士元說，永隆里福德祠早期是民眾在稻田中央供奉的一尊石頭雕刻土地公，後因市地重劃區開發後，20年前遷建到永隆六街，里民人口數從12年前的6千多人，倍增到目前1萬3千多人。

林士元說明，土地公娶親緣由是郭姓信徒三度夢到土地公託夢，「業務量增加，要娶牽手幫忙」，前二次還不信，第三次向廟方反映，廟方還慎重其事，擲筊詢問，連獲三聖筊，廟方與地方人士把土地公娶親視為大方大事，不但雕刻土地婆神像，並選在附近的香火鼎盛的福興宮開光，13日大批信徒自組迎親隊伍，備迎親采禮，到福興宮迎娶土地婆回永隆里福德祠。

台中市議員張滄沂說，福興宮主祀媽祖，永隆里福德祠土地婆在福興宮開光，未來福興宮就是土地婆娘家。

(中時)