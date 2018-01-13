勞基法修訂 人權諮詢委員：政府欠缺思慮

2018年01月13日 15:16 中時 曾薏蘋

總統府人權諮詢委員會8位成員，今投書媒體「關於勞動人權、給政府的建言」，內容指出，本次《勞基法》的修訂，不只讓台灣人民的勞動權利受到侵害，也顯示政府在重大政策上便宜行事、欠缺思慮。這不僅是人權防線的潰敗，也是民主精神的隳壞。

這次具名投書蘋果日報的的是總統府人權諮詢委員會「經濟社會文化權利公約小組」成員，包括林子倫、孫友聯、孫迺翊、彭揚凱、黃嵩立、葉大華、劉梅君、藍佩嘉。

內容指出，立法院臨時會於10日三讀通過《勞動基準法》修正案，本次修改內容包括每月加班時數 放寬、縮短輪班休息間隔、放寬七休一終止連續勞動規定，以及加班折抵補休比例等規定，對於勞工人權影響甚巨。

他們指出，身為總統府人權諮詢委員會「經濟社會文化 權利公約小組」之成員，一致認為本次修法有違「經濟社會文化權利國際公約」保障人民應有「休息、閒暇、工作時間之合理限制與照給薪資之定期 休假，公共假日亦須給酬」之權利，也違反「經社文公約」，政府應確保公約各項權利逐步落實，不得退步之義務，因此對於這次修法表達嚴正關切。

內容針對本次的修法他們認為，修法過程草率，缺乏充分評估和參與。修訂過程極為倉促，沒有評估過程、參與程序，勞動部也提不出明確的政策辯 護，明顯違反程序正義。未來，恐將引發更嚴重的社會對立。

其次，勞動力不可儲存，32-1條嚴重損害勞工權益。這次修法對加班時數、輪班休息間隔、休假等規定放寬，可能大開過勞之門。且與政府宣稱修法是要讓勞工加班有錢賺的說法，大相違背。

他們也認為，降低勞動基準，不利產業升級、付出大量社會成本。台灣產業若僅追求降低勞動力成本，而非提升技術與管理能力，對於提升台灣競爭力實有害無益。

(中時)