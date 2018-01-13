林文瑞請辭國民黨雲林黨部主委 不選縣長專注水利會工作

林文瑞請辭國民黨雲林黨部主委，不選縣長專注水利會工作。（張朝欣攝）

友善列印
中時

國民黨雲林黨部主委林文瑞12日晚間突然在臉書上宣布請辭主委一職，引發政壇議論，13日林文瑞表示自己能力不夠，辭職後不會投入縣長選舉，要專注做好水利會工作，做自己的主人做回自己。

林文瑞12日晚間7點許，在臉書上以「守護農民，共體時艱」為標題，宣布請辭國民黨雲林黨部主委，他指出，農曆年關將至，然時局暗潮洶湧，紛擾不斷。幾經長考，特別向大家報告，正式辭去中國國民黨雲林縣地方黨部主任委員的職務。

林文瑞表示，卸任黨部主委的決定，是負責、而非迴避。自2017年8月接任雲林縣地方黨部主委以來，雖是義務職，但他本著國民黨員的優良傳統，競競業業為黨付出、無一日怠慢。

然而他除黨部主委身份外，更是雲林農田水利會會長，以及全國農田水利會聯合會的會長，近來，民進黨政府蠻橫進行水利會改制作為，他深感有必要站在第一線持續守護農民權益、共體時艱，方能不辜負「民選會長」的職責。

林文瑞說，因此黨部主委的職務，他認為到了是該讓賢的時候，國民黨內人才濟濟，相信黨中央能選賢與能，新任主委必能帶領雲林黨部大步向前。

林文瑞指出，許多朋友或許對他的黨部職務仍有指教與期待，在此誠摯表達歉意。現今，民眾正期待一個能夠真正苦民所苦的政黨，他相信請辭黨部主委、專注水利事務的決定，是真正與人民站在一起的具體作為，這也是他身為一個資深國民黨員，能夠為黨做的另一次奉獻。

(中時)

勞基法修訂 人權諮詢委員：政府… 民進黨因清廉執政受人民肯定 李…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。