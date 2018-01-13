林文瑞請辭國民黨雲林黨部主委 不選縣長專注水利會工作

2018年01月13日 15:20 中時 張朝欣

國民黨雲林黨部主委林文瑞12日晚間突然在臉書上宣布請辭主委一職，引發政壇議論，13日林文瑞表示自己能力不夠，辭職後不會投入縣長選舉，要專注做好水利會工作，做自己的主人做回自己。

林文瑞12日晚間7點許，在臉書上以「守護農民，共體時艱」為標題，宣布請辭國民黨雲林黨部主委，他指出，農曆年關將至，然時局暗潮洶湧，紛擾不斷。幾經長考，特別向大家報告，正式辭去中國國民黨雲林縣地方黨部主任委員的職務。

林文瑞表示，卸任黨部主委的決定，是負責、而非迴避。自2017年8月接任雲林縣地方黨部主委以來，雖是義務職，但他本著國民黨員的優良傳統，競競業業為黨付出、無一日怠慢。

然而他除黨部主委身份外，更是雲林農田水利會會長，以及全國農田水利會聯合會的會長，近來，民進黨政府蠻橫進行水利會改制作為，他深感有必要站在第一線持續守護農民權益、共體時艱，方能不辜負「民選會長」的職責。

林文瑞說，因此黨部主委的職務，他認為到了是該讓賢的時候，國民黨內人才濟濟，相信黨中央能選賢與能，新任主委必能帶領雲林黨部大步向前。

林文瑞指出，許多朋友或許對他的黨部職務仍有指教與期待，在此誠摯表達歉意。現今，民眾正期待一個能夠真正苦民所苦的政黨，他相信請辭黨部主委、專注水利事務的決定，是真正與人民站在一起的具體作為，這也是他身為一個資深國民黨員，能夠為黨做的另一次奉獻。

(中時)