民進黨因清廉執政受人民肯定 李俊毅：跟黑金結合會被趕下台

2018年01月13日 15:20 中時 曹婷婷

台南市長初選趨於激烈，台南市長參選人李俊毅昨天炮火猛烈質疑黨內同志初選斥資上億，要求應該說清楚，13日在歸仁體育公園舉辦愛心園遊會，重申黨內候選人若跟黑金結合才能繼續執政，會被台南市民趕下台。

李俊毅強調，民進黨受人民肯定，是因為清廉執政，若黨內候選人舉起黑金之手，要跟黑金結合才能繼續執政，不但侮辱民主聖地台南市民的尊嚴，也會被台南市民趕下台。

李俊毅說，他節省選舉經費辦愛心園遊會協助慈善團體募款，在民進黨選舉史上也算首創，顧百姓一直是他的目標，以人民的需要為出發點是參選理念，台南市民現在急需的改變，他將以四大政見來補足，讓人民的生活更好。

李俊毅表示，他以反省改革的態度參與這次市長初選，民進黨在台南長期執政確有需要改進的地方，如他勤走基層聽到房屋稅調漲造成人民負擔，這是多出來的稅並不會影響地方財政，所以他要凍漲房屋稅來顧百姓。

他說，市民反映6都中只有台南市沒有普遍實施65歲以上老人健保費補助，經過調查確實如此，所以他主張補助老人健保費，讓台南市老人享有公平、平等的對待。另外市區停車困難連帶影響商家生意，普設停車場可解決停車問題，也能刺激商業發展。此外，公立幼兒園不足造成多數幼兒只能讀私立，讓家庭多一筆開銷，所以要普設公立幼兒園，減輕家庭負擔。

(中時)