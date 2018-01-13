民進黨因清廉執政受人民肯定 李俊毅：跟黑金結合會被趕下台

李俊毅再批誰舉起黑金之手會被市民趕下台。（曹婷婷攝）

友善列印
中時

台南市長初選趨於激烈，台南市長參選人李俊毅昨天炮火猛烈質疑黨內同志初選斥資上億，要求應該說清楚，13日在歸仁體育公園舉辦愛心園遊會，重申黨內候選人若跟黑金結合才能繼續執政，會被台南市民趕下台。

李俊毅強調，民進黨受人民肯定，是因為清廉執政，若黨內候選人舉起黑金之手，要跟黑金結合才能繼續執政，不但侮辱民主聖地台南市民的尊嚴，也會被台南市民趕下台。

李俊毅說，他節省選舉經費辦愛心園遊會協助慈善團體募款，在民進黨選舉史上也算首創，顧百姓一直是他的目標，以人民的需要為出發點是參選理念，台南市民現在急需的改變，他將以四大政見來補足，讓人民的生活更好。

李俊毅表示，他以反省改革的態度參與這次市長初選，民進黨在台南長期執政確有需要改進的地方，如他勤走基層聽到房屋稅調漲造成人民負擔，這是多出來的稅並不會影響地方財政，所以他要凍漲房屋稅來顧百姓。

他說，市民反映6都中只有台南市沒有普遍實施65歲以上老人健保費補助，經過調查確實如此，所以他主張補助老人健保費，讓台南市老人享有公平、平等的對待。另外市區停車困難連帶影響商家生意，普設停車場可解決停車問題，也能刺激商業發展。此外，公立幼兒園不足造成多數幼兒只能讀私立，讓家庭多一筆開銷，所以要普設公立幼兒園，減輕家庭負擔。

(中時)

林文瑞請辭國民黨雲林黨部主委 … 洪秀柱：經國先生口中的統一 絕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。