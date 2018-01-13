0206台南大地震倒塌 東區大智市場重建動工了

2018年01月13日 15:26 中時 程炳璋

東區大智市場大樓在0206台南大地震時倒塌的狀況。（大智市場重建都更會提供）

台南市長李孟諺（左三）與大智市場重建都更會理事長李銘塗（左二）一起參加動土儀式。（台南市政府提供）

0206台南大地震2周年前夕，台南市東區大智市場大樓舉辦重建動土儀式，新大樓加大容積率，5層變9層，原本一樓菜市場變成兩樓的超市，預計2019年底完工，總費用為3.8億元。

台南市東區大智市場原本共5層樓，1樓為菜市場，其他4層樓是住家，整棟大樓有20年以上屋齡，在0206台南大地震中下陷倒塌，46戶居民與10餘處攤商籌組大智市場重建都市更新會，展開重建籌備整合工作。

大智市場都更會趕在0206台南大地震兩周年前夕動土開工，台南市長李孟諺表示，都更會理事長李銘塗作為社區與市府的溝通橋樑，才得以讓市場重建過程通過審核，取得容積獎勵，提高大樓容積率。

都發局都市更新科表示，舊大樓興建時是在921地震之前，當時建築法令屬舊有規格，新大樓的建築法令更嚴謹，可讓建築品質更提昇。

新的大智市場大樓地下兩層樓，地上9層，第1、2層樓作為超市，其餘7層皆為住家，原有1樓的菜市場攤商多數退出，僅有一處攤商願意續留，都更會提供超市內一個店面給該攤商進駐。

新大樓住戶仍維持48戶，但原有48戶居民，近半數放棄續住，把權址賣給都更會，共有23戶參加配屋。因為容積率擴大，未來每戶的坪數增加，願意配屋的居民再貼補坪數差額購買。

參加配屋的都更會23戶會員，共向銀行貸款3.2億重建大樓，台南市政府提供利息優惠、拆屋補助、實際居住者每戶財損補助30萬元、重建過程的租屋津貼與大樓設計費補助。

李銘塗表示，有政府的補助，居民的負擔減輕許多。大樓動土後，工期約600天，最快可望在2019年底完工啟用，居民就能重回家園。

(中時)