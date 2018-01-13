洪秀柱：經國先生口中的統一 絕不會是投降或被統

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旺報

本月13日是前總統蔣經國逝世30周年，國民黨前主席洪秀柱在臉書上表示，經國先生曾反覆強調：「中國只有一個，中國必須統一」；洪秀柱認為，蔣經國口中的「統一」，當然絕不會是「投降」或「被統」，而是務實的考量兩岸與台灣人民的未來，並且積極思考如何為國家爭取最大的利益。

洪秀柱表示，蔣經國對台灣嘔心瀝血的建設、對國家無私無我的奉獻、尤其對中國國民黨的摯愛，一生懸念，總是不斷提醒黨員切莫忘了中國國民黨的所肩負的使命──堅持國家統一、堅持民主自由、堅持每一位從政同志把國家利益和人民福祉放在心中。

她引述蔣經國曾經對李煥說：「我們必須採取主動，踏上統一之路。台灣和大陸終究必須統一。兩岸若不統一，台灣恐怕將越來越難獨立存在」；並且，在中國國民黨十二屆三中全會當中，蔣經國也反覆強調：「中國只有一個，中國必須統一」。

洪秀柱引用蔣經國說的，「我在台灣居住、工作四十年，我是台灣人，我也是中國人」，她表示，身為一個國民黨的從政黨員，謹記於心，至死不渝，「經國先生一輩子守護國家，他口中的統一，當然絕不會是投降或被統，而是務實的考量兩岸與台灣人民的未來，並且積極思考如何為國家爭取最大的利益。」

她認為不應將「統一」兩字汙名化，而是應該務實的思考所有方案，思考如何與大陸競爭、合作，發揮我們的優勢，宣揚我們的理念與價值，「我們必須敞開心胸、立足台灣、胸懷大陸、放眼世界，努力設法解決兩岸的矛盾，否則台灣在國際社會中，勢必會被邊緣化。」

(旺報)

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