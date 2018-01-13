清水服務區幸福鐘響 溫暖惠明盲生

2018年01月13日 15:31 中時 王文吉

化小愛為大愛！新東陽集團將幸福鐘的投幣收入，計99360元，捐贈給惠明盲校，由該校校長鄧麗蓮代表接受。（王文吉攝）

國道3號清水服務區有座浪漫的白色「幸福鐘」，投入10元硬幣就能讓鐘聲響起，啟用2年來吸引不少情侶前來朝聖，投幣收入達99360元；為將這份溫暖傳遞給需要幫助的人，清水服務區經營廠商新東陽集團決將小愛化為大愛，捐給私立惠明盲校，13日上午在幸福鐘前舉辦捐贈儀式，讓盲生也能感受滿滿幸福。

清水服務區2樓的「幸福天空」是台中熱門景點之一，它運用海洋風格為基調，結合綠能環保為主軸，以「清水綠舟、幸福樂章」為主題，在通往幸福天空的階梯更設置有「LOVE」植栽，象徵是通往甜蜜幸福的起點，另有幸福留影牆、幸福鐘、彩虹水幕水舞拍照留念，將清水服務區變成台中熱門戀愛景點之一。

更特別的是，在這處幸福天空裡，有座浪漫的白色「幸福鐘」，投入10元硬幣就能讓鐘聲響起，吸引不少情侶前來朝聖，每當幸福鐘聲響起，總能讓現場洋溢滿滿的幸福氛圍，新東陽為將這份溫暖傳遞給需要幫助的人，決定將自104年開始營運至今的投幣收入99360元，全數捐給私立惠明盲校，讓盲生也能感受幸福。

新東陽國道營運部協理梁桓碩表示，清水服務區裡有幾位街頭藝人也是來自惠明盲校，他們努力不懈地為生活打拼，更重要的是這所學校照顧盲生無微不至，真的令人非常感動，所以集團決定將這份幸福全數捐給惠明，希望用這份心意幫助他們化為人生繼續奮鬥的力量。

(中時)