蔣經國逝世30年 洪秀柱：國民黨要捍衛歷史真相

2018年01月13日 15:32 旺報 潘維庭

本月13日是前總統蔣經國逝世30周年，國民黨前主席洪秀柱在臉書發表長文紀念蔣經國，她指出，身為中國國民黨的一份子，必須堅定立場，捍衛歷史的事實與真相，「否則，民進黨為了追殺本黨，未來也勢必會無所不用其極的造謠、抹黑，醜化經國先生，如同他們現在對蔣公所做的事情一樣」。

她提到，包括婦聯會、救國團在內，這些團體曾經為國家付出奉獻、盡心盡力，現在卻淪落到這般下場，被清算、被汙名化。

洪秀柱表示，國民政府遷台後，台灣哪裡有眷舍可以容納百萬軍民？婦聯會總共蓋了五萬多戶眷舍、176個眷村。婦聯會成立以來，照顧國軍遺孤；成立振興醫院、醫治小兒麻痺症；成立縫衣工廠、母職講習班；播放勞軍電影；也為提升台灣基礎衛生知識與水準盡心盡力。

她稱，台灣經濟起飛後，婦聯會轉型成為社會公益團體，照護弱勢殘疾兒童與社會賑災事業，但是現在卻遭受民進黨政府如此的汙名與清算，凍結財產、禁止處分，曾捐助過的所有相關機構都要被一一追查。

她批評民進黨，任何對台灣有貢獻的事，只要是與國民黨沾上邊，民進黨就會傾盡全力追殺、抹黑、汙名；民進黨甚至不惜虛構、憑空捏造歷史事件，「基隆大屠殺」就是一例，根本從未發生過的事情都可以被形容得活靈活現。「婦聯會的遭遇殷鑑不遠，中國國民黨必須守護歷史事實，不斷的告訴這個社會歷史的真相，不要害怕捍衛我們自身的立場。」

她指出，兩位蔣總統捍衛中華民國、捍衛台灣，奠定當前經濟與民主發展基礎，今天所有引以為傲的價值，都是他們這一代人所守護，但民進黨政府卻要遺忘、扭曲這段歷史，「我們不該忘、更應該勇敢地講述這歷史。」

(旺報)