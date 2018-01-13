桃猿首波談約 陳俊秀拿2年約月薪破50萬

2018年01月13日 15:47 中時電子報 蔡銘仁

中華職棒四隊春訓啟動前，各隊陸續與球員進行談約，Lamigo桃猿今(13日)公布第一階段談約結果，陳俊秀跟朱育賢兩門重炮都獲複數年約，陳俊秀擠身「月薪50萬俱樂部」，原本上一軍最多月薪7萬的小將朱俊祥跟嚴宏鈞，今年月薪都飆破10萬。

猿隊首波議約，陳俊秀跟朱育賢拿到複數年合約，同時有8人獲加薪、6人減薪。近年表現穩定、台灣大賽繳7成14打擊率的陳俊秀獲2年約，月薪突破50萬大關，今年月薪52萬、明年漲到55萬；至於朱育賢則約定3年，每年月薪將漲4萬，今年月薪23萬、明年27萬、後年31萬。

獲加薪的8人中，以藍寅倫跟朱俊祥加薪7萬最多，尤其朱俊祥原本只領底薪5萬，上一軍也只有7萬，今年月薪翻漲一倍為12萬；而藍寅倫加薪跟加薪1萬的黃浩然、加薪2.5萬的楊耀勳一樣，月薪都為22萬。加薪幅度其次是捕手嚴宏鈞，他獲加薪5萬、今年月薪10萬。

其他月薪破10萬的，還有加薪8.5萬的楊岱均、加薪1.5萬的鄭承浩、以及加薪1萬的林國裕；楊岱鈞跟鄭承浩今年月薪皆為11萬，林國裕為10萬。至於被減薪的，分別為鍾承祐、林智平、余德龍、劉時豪跟黃偉晟。

鍾承祐被砍8萬最多，月薪降到12萬，其次是林智平降7萬、月薪29萬。而余德龍、劉時豪跟黃偉晟都被減薪3萬，余德龍月薪20萬、劉時豪12萬、黃偉晟15萬。猿隊談約還未結束，不過第一階段春訓將於16日展開，接著第二階段在2月1日啟動。

(中時電子報)