前朝不敢做 民進黨四項都做到了

蔡英文與賴清德。（中時資料照／莊曜聰攝）

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中時電子報

兼任民進黨主席的總統蔡英文今前往南投輔選，她表示民進黨執政後，前朝不敢做的事我們勇於革新，雖然會得罪人，但要勇於承擔。並稱外面雖有批評，但不能因怕得罪人就不去作，不然選我幹嗎？此話一出，網友噓聲四起，其中，網友酸民進黨有四點「前朝不敢做，或是未竟全功的，民進黨都做到了！」真的很棒。

蔡英文今訪中興新村，讓整個村都是管制區！連居民都覺得離譜。她在中興會堂現場，稱民進黨執政後，前朝不敢做的事我們勇於革新，雖然會得罪人，但要勇於承擔。不能因批評或怕得罪人就不去作，不然選我幹嗎？

網友酸稱有四點「前朝不敢做，或是未竟全功的，民進黨都做到了！」第一、史上最大拒馬展，第二、史上最大管制區，第三、一秒過法案，第四、不顧民意不到2年2度修惡勞基法！「真的，民進黨hen棒」！現在只差開除不從黨意的立委，就完全超越前面馬朝了！

其他網友認為「2025廢核獨步全球你沒算到？」、「說人家馬囧2.0，真是太污辱了，現在是英文1.0王朝」、「餓了八年，什麼事都幹的出來」、「得罪的都是當初最挺你的，慟！」、「一年就髮夾彎，超創新的」、「造個勢把整個村都圍了，這KMT是真的沒做過」、「這幹話真的不簡單，村都被你圍了」

(中時電子報)

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文章來源：PTT

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