閨蜜偷吃人夫辯遭猥褻 鹹濕對話「再放進來一點」自打臉

郭姓女子背叛黃姓閨蜜偷吃其老公，兩人還拍下性愛片，黃女提告，郭還辯是遭其夫強制猥褻，但在性愛片中兩人鹹濕對話，卻形同自打臉。(示意圖／達志影像）

友善列印
中時電子報

高雄一名郭姓女子背叛黃姓閨蜜與其老公發生性關係，還拍下性愛影片，閨蜜發現控告妨郭女害婚姻，但她辯稱是被遭強制猥褻，且只有「磨擦」沒有「插入」，但法官勘驗影片，卻發現郭女和閨蜜老公除有進行完整過程外，她還哀求對方「快一點上」、「再放進來一點」等語，因此，郭女被依相姦罪判刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

去年2月間從事保險業務工作的郭姓女子與黃姓女閨蜜的老公發生不倫行為，黃女事後查覺此事向兩人提告通姦，據自由時報報導，黃夫在認錯後，黃女撤回對他告訴，只針對閨蜜郭女提告，並拿出兩人拍下的性愛影片佐證。

法院審理時，郭女辯稱，她因參加同事慶生太晚，所以借宿黃女家一晚，隔天一早，黃女丈夫就只穿一條四角褲闖入她房間企圖性侵，她雖極力反抗，但仍遭黃夫壓在身上，兩人下體只有隔著衣褲磨擦，並沒有插入，所以，自己是遭黃女丈夫強制猥褻的被害人。

但法官勘驗黃女提供佐證的兩性愛影片時，卻發現郭女和黃女丈夫不僅有完整性愛過程，期間兩人還有鹹濕對話，她曾向黃女丈夫說「我求你」、「你可不可以快一點上」、「再進來一點、再進來一點」，黃女丈夫還說「我想射在裡面」，郭女則回「不可以啦」等語，結束後郭女還面露微笑，因此難以認定有被強迫情形。

法官審酌郭女有大學學歷，應可辨別下體「磨擦」和「插入」是一不樣情況，加上影片真實錄下兩人完整性愛過程，因此，依相姦罪判郭女3月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

(中時電子報)

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