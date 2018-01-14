遵守FIFA要求 足協先改選再修章程才是正途

中華男足去年底舉起中華足協國際邀請賽冠軍獎盃，足協改革之路卻仍陷入膠著。（資料照片／李弘斌攝）

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中時電子報
／新聞幕後

中華足協多次表示要在新版國民體育法與國際足總（FIFA）之間，尋找體育改革的平衡點。其實「平衡點」早就有了，FIFA多次要求足協「先按既定章程改選、選舉完成後再與FIFA、亞足聯共同討論章程之修訂」，體育署也表示「尊重FIFA」。因此足協盡速改選才是正途，也才能展開後續的改革動作。

足協新龍頭 要有修完章程就辭職重選的氣魄

FIFA要足協先選再修 體育署：尊重FIFA

事實上，對於足協仍堅持「修改章程、恢復個人會員」，FIFA已經多次提出警告。FIFA會員部門經理尼可拉（Luca Nicola）去年底回信給擔任章程研修小組召集人的足協副理事長邱志偉，就強調「此時匆促大幅度修訂章程不適當」，強烈建議足協先改選，再共同討論章程之修訂。

尤有甚者，尼可拉近期不論透過電話或信件，都多次重申FIFA對此事的態度，已在給邱志偉的信件中表達的非常清楚。孰料足協還是一意孤行，執意要修章程重啟個人會員，挑戰FIFA的底線，強渡關山的結果，很可能會傷害台灣足球。

FIFA原本就是有制度且以強勢著稱的國際總會，近期包括西班牙與澳洲足協，都曾被FIFA警告停權或接管。尤其5年前中華足協修章程剔除個人會員、改為現行的全團體會員制度，就是因為FIFA認為個人會員是人頭操控的淵藪，主導進行相關改革，當然不允許足協現在走回頭路。

宣布參選泳協選手理事的唐聖捷（左），後來憤而指控體育署為假改革。（資料照片／李弘斌攝）

在近期所謂的國體法改革中，不斷傳出人頭會員、串聯換票的爭議，甚至有5個協會的報名出現同一地址的3000人，讓起先力挺體育署的「體育改革聯會」，反倒指控相關政策為「假改革」，足見FIFA憂慮的個人會員就是流弊之所在。

足協要進行「真改革」，不是粗暴的恢復個人會員，而是要與FIFA、亞足聯共同商討，才能訂出落實國體法改革精神、又獲得國際總會支持的新章程。否則足協多擁抱個人會員一天，就是讓改革多延宕一天。

(中時電子報)

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