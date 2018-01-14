《全球星期人物》首位女總統？ 美國當紅脫口秀主持人歐普拉

2018年01月14日 08:31 中時電子報 李靖棠

脫口秀可說是美國電視文化的一個重要指標，從此處捧紅了不少主持人，像是由艾倫·狄珍妮秀（Ellen DeGeneres）主持的《艾倫秀》（The Ellen DeGeneres Show）、吉米（Jimmy Fallon）主持的《今夜秀》（The Tonight Show），以及由《辛普森家庭》（The Simpsons）編劇、康納·歐布萊恩（Conan Christopher O'Brien）主持的《康納秀》（Conan），都是美國與全球膾炙人口的脫口秀節目。但即便你從沒聽過上述的節目或主持人，有一位女性脫口秀主持人你一定聽說過，她就是：歐普拉（Oprah Gail Winfrey）！

Oprah's Most Embarrassing Moment | The Oprah Winfrey Show | Oprah Winfrey Network

現年63歲的歐普拉，出生於美國密西西比州科修斯科（Kosciusko, Mississippi），由於擔任女傭的母親未滿20歲、就與一名名為弗農·溫芙瑞（Vernon Winfrey）未婚懷上了歐普拉，加上兩人工作薪資微薄，讓歐普拉的童年生活其實並不快樂且貧寒。歐普拉有兩個妹妹、一個同母異父的弟弟，但因為家庭條件不佳，二妹死於吸食古柯鹼（cocaine）過量、三昧從小被轉送領養，而弟弟則是在1989年死於愛滋病（AIDS）併發症。

長年是政治絕緣體的歐普拉（圖右），於2007年親自為歐巴馬（圖左）與蜜雪兒（圖中央）站台演說，成功拉抬他的聲勢。（圖/路透社）

與前第一夫人蜜雪兒（圖左）私交不錯，歐普拉（圖左）多次與她同台演說。（圖/美聯社）

歐普拉少女時期長時間受到姪子、叔叔和鄰居友人侵犯，隱忍多年後，在13歲那年選擇出逃原生家庭，曾懷孕過一次，但小孩生下後不久即夭折。歐普拉也在此時回到學校唸書，17歲那年獲選為黑人小姐田納西選美冠軍（Miss Black Tennessee beauty），並得到田納西州立大學（Tennessee State University）全額獎學金，攻讀傳播學專業。大學期間，開始在當地的黑人電台WVOL兼職工作，後轉入田納西州WTVF-TV，成為該電台第一個非裔女主播。

歐普拉（圖左）與當紅男星威爾史密斯（圖右）共同出席非裔美國人博物館活動。（圖/美聯社）

歐普拉受邀擔任Skidmore學院畢業典禮的演講嘉賓。（圖/SKIDMORE college官網）

她的事業高峰，自然是來自於同名脫口秀《歐普拉秀》（The Oprah Winfrey Show），從1986年9月8日起開播，直到2011年5月劃上休止符，共播出全25季4561集，不僅是目前為止美國日間時段連續播出最長的電視節目、更是其電視史上收視率最高的電視節目。歐普拉在節目上充分展現自身的群眾魅力，只要她在電視上推薦的書籍、影視作品，往往都會成為熱銷商品；此外，她更時不時地在節目上送出大禮，讓觀眾為之瘋狂。也因為太受歡迎，《歐普拉秀》播出期間，共奪下47座日間時段的艾美獎（Daytime Emmy Awards）獎座。

勇於做自己、走出貧寒家庭的歐普拉，下一步、會是白宮嗎？（圖/美聯社）

Mrs. Which has created a #WrinkleInTime ✨ Welcome to 2018, warriors. pic.twitter.com/BCeiJOIJB5 — Oprah Winfrey (@Oprah) 2018年1月2日

Trying something new! @SuperSoulSunday is LIVE on Twitter! Former Vice President @JoeBiden is on today’s #SuperSoulSunday.https://t.co/RRRAQwF6GR — Oprah Winfrey (@Oprah) 2017年11月12日

身價高達30億美元（約887.34億台幣）的歐普拉，是至今唯一一位，9回入選《時代百大人物》（Time 100）的人物，並曾在網路票選的《最偉大的美國人》（The Greatest American）中，獲得第九名的殊榮。雖然被外界視為重要的意見領袖，但歐普拉從出道以來，一直與政治保持距離，直到2007年才打破慣例，不僅成為民主黨（Democratic）非裔候選人歐巴馬（Barack Obama）的重要資助人，更應他們夫婦之邀，在多州親自現身站台演說，成功替歐巴馬拉抬了聲勢，贏得黨內初選和順利入主白宮。

不久前歐普拉在金球獎（Golden Globe Awards）頒獎典禮一席話，替女性發聲、對抗性騷擾與不公待遇，不僅讓台下眾女星頻頻拭淚，也讓希望於3年後出馬角逐總統大位的聲浪再度引爆。希拉蕊（Hillary Clinton）敗給川普（Donald Trump），錯失了這個機會。那更受大眾歡迎和喜愛的歐普拉，真的有可能成為，美國第一位非裔＋女性的總統，就讓我們拭目以待。

(中時電子報)