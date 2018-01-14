是你嗎？ 盤點搭捷運最討厭遇到的「8種人」

2018年01月14日 00:01 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

生活在匆忙的現代都市，許多人都會選擇搭乘捷運通勤，在搭車時總是會有各式各樣的人同處在一個車廂中，有些人一上車就在睡覺，有些人總是低著頭滑手機等，你是屬於哪種人呢？

根據《MF變型男》雜誌整理出大家最討厭的8種捷運族行為，以下就來看看你是否也不小心成為大家眼中的「討厭鬼」。

Top8 硬擠上車

在上下班尖峰時刻時，捷運車廂總是擠爆，這時候你若還是硬要擠進塞爆的車廂，你就有可能成為大家眼中的討厭鬼；其實捷運的班次在尖峰時刻都會密集，真的可以等下一班，不差這幾分鐘。

Top7 邊走邊滑手機

基本上邊走路邊滑手機的行為不管到哪都滿惹人厭，因為往往這類人都會沉浸自己的手機世界裡，尤其在大家都很匆忙的捷運站裡頭，若是遇到低頭滑著手機的人更是令人煩躁。

現代人常常會一邊滑手機一邊搭車。(圖/shutterstock)

Top6 大聲講話、看影片不戴耳機

有時候部分通勤族會趁著在搭車時間「補眠」，這種時候若是遇到講話超大聲或是「樂於分享」自己手機影片的人，就會非常崩潰，在搭車時希望大家都可以輕聲細語的交談，或是戴上耳機自己享受影片的樂趣就好。

Top5 背超大背包

大家總是會有需要攜帶大型行李的時候，當你背著超大的包包時，希望可以拿下來放到胸前或是改為手提，因為背在後頭很容易撞到其他人，也容易擋到走動路線。

在壅擠的捷運上遇到有人背著超大包包總會覺得很困擾。(圖/shutterstock)

Top4 體味濃烈

車廂也算是「密閉空間」，身旁若是站著一個不管是汗味、香水味、狐臭味濃厚的人，一定會讓人很想逃離那個空間。

Top3 整個人貼在扶桿

列車在行進間總是會不穩，大家都會找個地方抓穩，這種時候如果遇到很愛獨享整根扶桿的乘客，大家多少都會覺得很討厭，因為這樣就會害得其他人沒有地方可以扶。

搭車時應遵守先下後上的乘車禮儀。(圖/本報資料照)

Top2 不「先下後上」

基本上在捷運站有許多標語寫著要遵守「先下後上」的順序，但還是有些人都會無視這項乘車禮儀，車門一開就想往車上擠，這樣不僅會害了想下車的人無法順利下車，還會讓所有人都擠在車門。

Top1 當門神

最令人討厭的行為莫過於「門神」了，這種人就是不管其他人要下車還是上車，完全不管其他人，就是霸占著車門附近的空間，一直卡在門邊，害得其他人的上下車動線整個塞住，堪稱「搭捷運最討人厭行為第一名。」

(中時電子報)