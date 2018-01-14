足協新龍頭 要有修完章程就辭職重選的氣魄

中華足協理事長林湧成（左）積極爭取連任。（資料照片／李弘斌攝）

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中時電子報
／特稿

中華足協的改選爭議，隨著絕大多數理事在臨時理監事會強行表決，可望照著國際足總（FIFA）要求的方向，朝「先改選、再修章程」來進行。然而改選後才是改革的開始，新任足協理事長必須做出承諾，才能服眾並彰顯改革決心。

遵守FIFA要求 足協先改選再修章程才是正途

這個承諾，就是新任理事長必須體認，在按照舊章程選上的情況下，其「階段性任務」就是與FIFA、亞足聯共同商討，修訂出能落實新版國民體育法精神的新章程。任務完成後應當「辭職」，按照新制重新選舉。有此氣魄，才能證明不是爭奪權位，有能力承擔外界對「改革」的期待。

足協改革與修改章程的最大工程，當然是如何落實國體法第32條的「會員組成應以開放人民參與為原則」。FIFA不能接受直接恢復有人頭之虞的個人會員，仿照美國足協的「個人會員代表制」，就是可行的折衷之道，必須做為新版章程的重點，也能保障目前已報名的近2萬人。

尤有甚者，採取個人會員代表制，使得豢養人頭不合成本，也能讓有心藉此競逐大位的人馬收手，個人會員回歸單純化，關心足球的民眾有才有公平機會，參與及監督協會運作。

依照5年前FIFA督導的例子，足協章程修訂完成至少要走半年，但在國際總會的協助下，新章程可以訂得更為周全。屆時按照新章程改選，絕對優於目前貿然恢復有人投操控之虞的個人會員，改革也才有機會實現。

既然足協理監事會已決議成立選務小組，遊戲規則確定，就看哪位候選人能提出最好的政見白皮書，在2月10日改選中爭取會員支持了。

(中時電子報)

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