戴資穎體力拖垮對手 印超準決賽逆轉奪勝

2018年01月14日 00:01 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「世界球后」戴資穎13日在印度羽球超級聯賽準決賽，遭遇過去3戰全勝、世界排名16的蘇格蘭女將吉兒摩（Kirsty GILMOUR），因失誤過多意外陷入苦戰。所幸小戴在第2局挺住，終於拖垮對手體能，反以8比15、15比13、15比8逆轉勝出，替所屬的哈邁達巴德粉碎大師拿下第3點女單。

粉碎大師在準決賽對決邦加羅爾爆破工，選擇在小戴這點加碼，小戴勝出一度讓粉碎大師以3比1領先。可惜粉碎大師的當家男單普蘭諾伊在第4點男單以11比15、14比15不敵現役球王、丹麥名將安賽龍（Viktor Axelsen），第5點混雙也在3局大戰落敗，讓粉碎大師以3比4無緣決賽，也結束小戴這次的印超聯賽初體驗。

小戴雖然無緣爭冠，賽後仍立即在臉書粉絲團po英文感謝隊友，「謝謝我的球隊哈邁達巴德粉碎大師，我們盡了全力卻沒能拿下勝利，今天不是屬於我們的日子。我很高興能與你們一起度過這段時光，這是非常棒而且難以忘懷的經驗，感謝一切的一切，我會想念你們的。」

小戴在印超聯賽人氣超高，電視轉播中主播介紹她是來自台灣的戴資穎，場邊的印度觀眾更絕，很有節奏的喊出「戴資加油」，前兩字是拼音也就算了，「加油」竟然是喊中文，足見觀眾真的很喜歡她。

戴資穎碰上吉兒摩，技術細膩度明顯是小戴占優，但躍殺動作頗有男子風格的吉兒摩此役狀態絕佳，還能打出時速309公里的猛爆扣殺，讓小戴首局亂了陣腳，還有多次後場球出界與否判斷錯誤，竟在8比10後被對手「定格」，連丟5分失掉首局。

次局小戴失誤還是偏多，眼看9比12落後大事不妙，所幸小戴及時穩住陣腳，連拿4分後來居上，吉兒摩狀態下滑，腳步也開始跟不太上，面對局末點竟發球出界送禮。

進入決勝局就看小戴表演，她在9比7領先時拉出一波奠定勝局的4比0強攻，最後以扣殺得分拿下賽末點，有驚無險贏得勝利。

(中時電子報)