陳綺貞連唱三場 陳媽媽送抱告白

2018年01月14日 00:41 中時 蔡琛儀

陳綺貞大展琴藝。(盧禕祺攝)

陳綺貞一連唱三場。(盧禕祺攝)

陳綺貞一連唱三場。(盧禕祺攝)

陳綺貞昨晚在台北國際會議中心開唱，前晚陳媽媽受訪替女兒首場演出大讚：「覺得很棒！」對於她唱〈別送我回家〉的橋段也表示感動，「聽她唱歌很能打動人心，歌詞表現了人心的感受，傳達意境。」透露在後台遇到女兒會擁抱她，並說：「很棒」、「我愛你」。

陳綺貞出道20年，陳媽媽也感性說：「時間真的過得很快，一路上很辛苦，她自己樂在其中，希望她能更努力，回饋支持她的歌迷。」送暖祝福女兒，陳綺貞昨在台上謝謝媽媽，誇她：「你今天很漂亮。」也不忘二度點名向男友鍾成虎致謝。

前晚陳綺貞在演唱會散場時，默默播出新單曲〈Cheers Track-008〉VCR，宣告預購起跑，不少散場後的歌迷紛紛排隊搶登記，甚至有人一口氣預購50張，2小時內預購量超過2000張。

陳綺貞一連唱三場，為了護嗓，還在後台備兩台加濕器；她除了彈得一手好吉他，也大展琴藝，現場彈奏改編版的〈時間的歌〉、〈告訴我〉、〈太聰明〉等三首歌曲，讓歌迷驚艷不已，她也在視覺上下了不少巧思，像是唱到〈黑眼圈〉時，全場燈暗，靜靜聽她唱歌。

昨她照例在〈夜遊〉前點了歌迷上台一起搖沙鈴伴奏，有人撐雨傘、舉海報吸引她注意，她看到有人穿著「爽」字T恤，忍不住笑說：「穿爽的那個，你就上來爽一下好了。」讓全場笑翻。

(中時)