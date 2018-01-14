李俊毅公開競選收支 孫大千：其他人還要裝聾作啞？

民進黨台南市長初選戰況激烈，各參選人光是廣告看板的花費就相當龐大，被外界解讀為「史上最花錢的初選」。（本報系資料照 程炳璋攝）

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李俊毅為了投入市長初選，去年共支出1274萬餘元，包含廣告費用833萬元及人事費用192萬元。他指出有些候選人廣告數量、後援會動員次數、僱工人數都是他的10倍以上，外傳花費上億元，不無可能。（本報系資料照 曹婷婷攝）

民進黨台南市長初選6搶1，戰況史上最激烈。而參選人之一的李俊毅12日率先公布競選收支，他說，這次初選被說成民進黨史上最花錢選舉，社會議論錢從哪裡來？會不會有金錢的負擔？候選人有必要說清楚、講明白，更需要自清、自律讓陽光照進來，盼其他人跟進。

李俊毅此舉讓混沌不清的民進黨台南市長初選多了一絲光明，國民黨前立委孫大千就在臉書上大讚李俊毅，說要給他100個讚。不過雖然李俊毅開誠布公自己的競選收支，但包含陳亭妃、顏純左、葉宜津、黃偉哲與王定宇五人目前皆仍未跟進，孫大千就說：「其他的民進黨台南市長黨內初選的候選人們仍然打算繼續裝聾作啞下去嗎？是不屑公布？還是不敢公布呢？」

孫大千13日在臉書上發文，他先是讚揚李俊毅用實際的行動捍衛其信仰的價值，也保全了民進黨在台南市残存的一絲絲尊嚴。然後接著質疑，這場史上最澎湃最豪華的民進黨台南市長黨內初選，選將們的經費究竟是從哪裡來的呢？難道不應該解開民眾心中的疑惑嗎？如果連經費的來源都無法交代清楚，難道台南地檢署都睡著了嗎？不該考慮一下當政治人物「收入與支出不相符合」時，是否違反了陽光法案嗎？

根據現行政治獻金法規定，黨內初選是不能對外募款的。那這些龐大的競選開支究竟是從何而來？孫大千文末寫道：「政治人物總是正氣凜然的談政見，理直氣壯的講理念。如今，考驗的時刻到了，請所有的台南市民一起來檢視這些偉大的政治人物吧！真好漢或是偽君子都將無所遁形。」

而這也不是孫大千第一次對非國民黨的政治人物表示讚許，去年11月台北市長柯文哲公布悠遊卡公司18年來的贊助明細時，孫大千就給予高度肯定，當時也說要給柯P100個讚。

(中時)

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