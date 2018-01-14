A-Lin唱回高雄 黃甘霖破婚變傳言低調力挺

2018年01月14日 00:44 中時 蔡琛儀

A-Lin昨晚在高雄開唱。(索尼提供)

A-Lin請到小宇當嘉賓。(索尼提供)

A-Lin「聲吶SONAR世界巡迴演唱會終極安可場」13日在高雄巨蛋演出，她去年和老公、統一獅代理總教練黃甘霖鬧婚變，日前夫妻倆帶女兒到馬爾地夫出國度假散心，昨她全家人都到場，據悉黃甘霖和女兒也低調捧場，力挺她返鄉開唱。

整套巡演耗時2年半、走過20萬公里，終於在她的家鄉畫下句點，為了最終場，成本多砸500萬元，四套服裝也增至五套，其中三套是全新打造，花了50萬元。

開場她以綴有白紗的長版花紋風衣，自高空吊台氣派現身，一連帶來〈All In〉、〈好朋友的祝福〉等，但她在傘型吊台高唱組曲時，卻不小心笑場，她事後連忙解釋：「是因為被安全帶勒到。」

A-Lin昨請到好友小宇站台，兩人合唱組曲〈完整的浪漫〉、〈Woman In Love〉以及〈920〉等曲，A-Lin說：「你是破紀錄，我聲吶唱最多的就是你的作品，小宇也擔任過很多次聲吶的嘉賓。」

A-Lin為了家鄉誠意十足，歌迷也以行動支持，此次票房約2000萬元，吸引萬名粉絲到場。她昨彩排時就因不捨一度哽咽，彩排結束後更特地準備氣泡酒當小禮物，偷放在椅子下送給工作人員，給同事一個驚喜。巡演結束後，A-Lin即將投入籌備全新的演唱會「Im A-Lin」，27日自新加坡起跑。

(中時)